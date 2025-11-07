Paro total en Uruapan: así será la jornada por la paz este viernes 7 de noviembre

Marcha por la paz en Uruapan Comerciantes empresarios y ciudadanos convocan aún paro generales de viernes por el asesinato de Carlos Manzo

A una semana del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y líder del grupo independentista El Sombrero, personas del municipio han decidido unirse en una manifestación pacífica para exigir justicia y seguridad.

¿A qué hora será la marcha en Uruapan?

La protesta se realizará este viernes 7 de noviembre y saldrá a las 10:00 am en la glorieta de McDonald’s y recorrerá las principales avenidas de la ciudad.

¿Quiénes participan en la marcha por la paz en Uruapan?

El movimiento ha sido impulsado por comerciantes, empresarios, asociaciones civiles y ciudadanos de la misma comunidad que buscan vivir sin miedo.

Pequeñas y medianas empresas, gasolineras y agencias de viajes anunciaron que cerrarán sus puertas durante el día en señal de luto y solidaridad.

¿Cómo será la marcha por la paz en Uruapan?

El llamado que hizo la comunidad invita a los asistentes a vestirse de blanco y negro y a colocar un moño negro en la entrada de sus casas o negocios, esto como símbolo de duelo y esperanza.

¿Qué busca lograr Uruapan con esta marcha?

Con esta movilización no solo busca justicia, sino también mandar un mensaje claro de que la paz se consulta, destruye a la sociedad.

Como expresaron algunos de los organizadores:

“Si a alguien con la autoridad que tenía el alcalde le ocurrió esto, ¿Qué nos queda a los demás? Hoy lo que nos toca es tener empatía y solidaridad para buscar la paz en nuestras calles".