Sheinbaum presentará “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad estatal

La presidenta de México presentará este domingo el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", en aras de fortalecer la seguridad del estado.

En el marco de su habitual conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que será el próximo domingo cuando presente el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, iniciativa que busca solidificar la Estrategia Nacional de Seguridad, a raíz del estado de preocupación que suscitó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Sheinbaum detalló que este plan constituye un esfuerzo por atender las causas de la violencia misma y reforzar una presencia institucional en aquellas regiones afectadas de forma importante por el crimen organizado.

Asimismo, aseveró que se está llevando a cabo un trabajo en conjunto con el gobierno estatal, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en aras de implementar medidas que proporcionen resultados concretos y a corto plazo.

En ese sentido, la Jefa del Ejecutivo subrayó la importancia del encuentro reciente que sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con líderes religiosos y representantes de varias comunidades de Michoacán, encaminada a realizar una evaluación del panorama social y las posibles estrategias de pacificación.

Es importante recalcar que el esquema del nuevo plan contemplaría ejes como el fortalecimiento de la seguridad municipal, así como la integración de programas sociales dirigidos hacia los jóvenes y sus familias.