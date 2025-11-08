Frente frío No. 13 provocará lluvias intensas en el sureste y oriente del país

Frente frío No. 13 provocará lluvias intensas (Omar Martínez Noyola)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Protección Ciudadana (SSPC) informó que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío No. 13 ingresará durante la noche de este sábado 8 de noviembre y primeras horas del domingo sobre el norte y noreste de México, impulsado por una masa de aire ártica, que ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del país.

Asimismo, de acuerdo con el SMN, se instaló puntos de vigilancias para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, e intensas en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Durante el domingo, el fenómeno se desplazará rápidamente hacia el noreste, oriente, sureste y la Península de Yucatán, donde se esperan los efectos más significativos:

Lluvias torrenciales: 150 a 250 milímetros (mm) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias intensas: 75 a 150 mm en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes: 50 a 75 mm en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades.

Igualmente, la masa de aire ártica asociada generará vientos helados de muy fuerte a intenso, con rachas de vientos de 70 a 100 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 4 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Además, en el norte del país, se prevén rachas de hasta 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como de temperaturas mínimas que podrían descender por debajo de 0°C en zonas montañosas del norte y noreste.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicaron que por instrucciones de la presidenta se instalaron puestos de mando en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, para coordinar acciones de prevención y preparación ante el pronóstico de lluvias.

Las dependencias recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN y de las autoridades de Protección Civil, además de evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas y asegurar techos , láminas y objetos sueltos ante los fuertes vientos.

Exhortaron a la población que ante la presencia de lluvias minimizar la movilidad y mantenerse en un lugar seguro, si habitan cerca de afluentes y laderas revisar las rutas de evacuación e identificar los refugios temporales cercanos a su localidad.