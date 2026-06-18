Pensión IMSS modalidad 40: requisitos , cómo y dónde hacer el registro Si has perdido tu trabajo, aún puedes cotizar en el IMSS; conoce cómo y qué necesitas (Pexels)

Para las personas que han perdido su trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les permite continuar cotizando y, de esta forma, poder pensionarse en un futuro a través de la Modalidad 40; conoce en qué consiste.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y cuáles son los beneficios?

La inscripción a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, también conocida como Modalidad 40 del IMSS, te permite continuar cotizando en los seguros de invalidez y vida, así como en el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, a pesar de haber perdido tu trabajo, para que de esta forma puedas continuar acumulando semanas de cotización y recursos en tu cuenta individual.

Uno de los principales beneficios de la Modalidad 40 del IMSS es que, mientras continúas acumulando semanas de cotización y recursos en tu cuenta individual, a su vez también te ofrece la oportunidad de aumentar la cantidad de salario percibido antes de que perdieras el trabajo, logrando de esta manera incrementar el monto de tu pensión cuando te jubiles.

En la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, lo único que tienes que hacer es cubrir el pago de las cuotas obrero-patronales, cuyo monto puedes decidir al momento de incorporarte.

Requisitos para inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS

El principal requisito para inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS es que hayas sido dado de baja en el régimen obligatorio y que tengas cotizadas al menos 52 semanas en los últimos cinco años, además de que no haya pasado esta misma cantidad de tiempo desde que fuiste dado de baja.

Junto con lo anterior, también deberás contar con los siguientes documentos al momento de realizar la inscripción a la Modalidad 40 del IMSS.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio (no mayor a dos meses)

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital

Identificación oficial vigente

Correo electrónico

¿Cómo y dónde hacer el registro para la Modalidad 40?

Para inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS, podrás realizar el trámite en línea o, si lo prefieres, de manera presencial. En esta última, solo tienes que acudir a la ventanilla de la Subdelegación para presentar un escrito libre con tu solicitud de inscripción, junto con los documentos antes señalados y realizar el pago correspondiente.

Si deseas realizar el trámite de inscripción a la Modalidad 40 del IMSS en línea, solo tienes que: