¡Atención! Inicia la campaña de vacunación gratuita en la UNAM. ¿Dónde y quiénes podrán vacunarse?

Vacunación en la UNAM Del 10 al 14 de noviembre se estará vacunando dentro de CU en los alrededores de Estadio Olímpico Universitario (YT: UNAM Global TV)

La Universidad Autónoma de México (UNAM), en coordinación con el Sistema Nacional de Salud, anunciaron la apertura de su Mega Centro de Vacunación, que busca atender a estudiantes y personas ajenas a la institución sobre algún tipo de vacuna que necesiten.

¿Hasta cuándo estarán vacunando en la UNAM?

Según la información proporcionada por la misma institución, la campaña de vacunación empezará a partir de este 10 de noviembre y estará atendiendo hasta el 14 del mismo mes, una semana completa.

No se necesita cita previa, por lo que cualquier persona puede acudir, ya sea parte de la comunidad universitaria o del público en general.

¿Dónde estará ubicado el módulo dentro de la UNAM?

El centro de vacunación estará ubicado dentro de Ciudad Universitaria (CU), específicamente cerca del Estadio Olímpico Universitario, donde se instaló una carpa para atender a todas las personas que asistan a vacunarse.

¿Qué vacunas estarán aplicando en la UNAM?

Durante los cinco días de jornada, se estarán aplicando cerca de 100 mil dosis de cuatro diferentes vacunas, como:

Influenza

COVID-19

Neumococo (para prevenir neumonía)

(para prevenir neumonía) Sarampión

Al estar en épocas de frío, estas son las vacunas de mayor importancia, por el alza en las infecciones respiratorias.

Si se necesita otro tipo de vacuna, se debe acudir al médico o a su centro de salud más cercano.

¿Qué documentos necesito para vacunarme en la UNAM?

Como tal, este Mega Centro de Vacunación que realiza la UNAM es completamente gratuito, por lo que no se necesita documentación para ser atendido.

Solo se te pedirá una identificación oficial o, de preferencia, la cartilla nacional de vacunación o de salud; si no cuentan con ella, no habrá ningún problema, se podrán vacunar de todas formas.

¿Quiénes no se podrán vacunar?

Las autoridades universitarias y de salud informaron que las personas con fiebre o con alguna infección respiratoria deberán esperar a recuperarse antes de poder recibir alguna dosis de vacuna.

Estas campañas de vacunación se realizan con más frecuencia en las épocas de frío para cuidar a la población y evitar problemas graves.