¿Qué se celebra el 20 de noviembre? Esto es todo lo que tienes que saber sobre la efeméride mexicana

¿Qué se celebra el 20 de noviembre? Esto es todo lo que tienes que saber sobre la celebración mexicana

El 20 de noviembre de 2025 se celebra el 114 Aniversario de la Revolución Mexicana, un evento que marcó el inicio de uno de los movimientos sociales más importantes del país, marcando un antes y un después en cuanto a la cultura, la política y el contexto social en el que el país se desarrollaba.

Todo comenzó en 1910, cuando Francisco I. Madero llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder.

La lucha no solo fue por un cambio de presidente, también representaba una revolución por la justicia social, la democracia y la libertad. Desde entonces, cada 20 de noviembre se celebra el inicio de una nueva etapa en la historia mexicana.

¿Por qué es importante la Revolución Mexicana?

Gracias a la Revolución Mexicana la manera en que se desarrollaba la política y la vida en el país pudo dar un giro, logrando establecer las bases del reparto agrario, los derechos laborales y la educación pública.

Este hecho no solo conmocionó de manera gubernamental, sino también redefinió la identidad mexicana a nivel internacional, dando paso al icónico emblema que representa un charro, la soldadera y el sombrero de ala ancha.

¿Cómo se celebra el 20 de noviembre en México?

Aunque gracias a la Ley Federal del Trabajo el día oficial de descanso suele moverse para formar fines de semana largos, los desfiles y festividades no faltan en las distintas ciudades mexicanas.

En todo el país, estudiantes, deportistas y militares marchan y preparan representaciones o bailes típicos de la lucha revolucionaria.

Este año, el puente por la celebración del 20 de noviembre se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre, por lo que, de acuerdo con el calendario de la SEP, el jueves 20 sí habrá clases.