Clima en Cuernavaca y Acapulco fin de semana: pronóstico para el puente de noviembre

¿Listo para el último puente del año? Así estará el clima. Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos.

Porque se antoja salir de la rutina, y hay tiempo suficiente. ¿Ya sabes a qué lugar te vas a dar una escapada este puente?

¿Qué tal un tour en barco con fondo de cristal a la Isla de La Roqueta, con su entorno prístino? O liberar tortugas a la orilla del mar en Acapulco. O bien, si quieres visitar un lugar más cercano a la capital este fin de semana largo, puedes disfrutar de los hermosos parques de Cuernavaca, como el Jardín Borda o darte un refresh en las Estacas.

¿Te interesa la historia?

Para todos los presupuestos hay opciones, porque no todo son balnearios. Puedes aprovechar este fin de semana para dar un recorrido por el Palacio de Cortés, en el centro de Cuernavaca; o el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego, que tiene un costo de solo 80 pesos, y conocer parte de la historia de nuestro país.

Pronóstico del clima para Acapulco y Cuernavaca este fin de semana

Pero, espera… necesitas saber cómo estará el clima para este puente. No vaya a ser que la lluvia te agarre con el bloqueador puesto, o lleves un traje de verano y las temperaturas bajas hagan que desees mejor quedarte en tu casa hecha gusano, con todos los cobertores alrededor del cuerpo.

Por eso, aquí te compartimos el pronóstico del clima para estos dos estados, que se convierten en un centro de atención cada que hay puente, por su gastronomía, los planes megadiversos que ofrecen a sus visitantes, así como sus costos… hasta que se conviertan en Tulum.

Clima en Acapulco, Guerrero y en Cuernavaca, Morelos este viernes 15 de noviembre

Prepara el bloqueador y las chelas, porque nos vamos a Cuerna o Acapulco este puente… Se espera un fin de semana caluroso para ambos, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si planeas comenzar tus vacaciones desde este viernes, y tu plan está en Acapulco, las temperaturas serán ideales para pasar todo el día en La Quebrada. En su pronóstico a 48 horas, con periodo de validez de las 8:00 horas del viernes 14 a las 8:00 horas del sábado 15 de noviembre, el SMN pronostica temperaturas máximas de 30 a 35 °C para Morelos, mientras que para Guerrero se espera un clima caluroso, con temperaturas que van de 35 a 40 °C.

Clima en Acapulco, Guerrero y en Cuernavaca, Morelos del 15 al 17 de noviembre

En el reporte de 72 a 96 horas, del sábado 15 al lunes 17 de noviembre de 2025, el SMN pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en Guerrero, estado ubicado en la región del sureste mexicano.

Pues ya viste, el SMN valida tu escapada a Cuerna o a Acapulco, así que ve armando tus maletas si eres team calor, porque este puente el clima será ideal para visitar alguna playa o el plan que quieras en alguno de estos dos estados.