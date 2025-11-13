García Harfuch y Ricardo Trevilla supervisan en Morelia el Plan de paz para Michoacán

El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, captado a su arribo a la 21 Zona Militar, en Michoacán (Especial)

Plan de paz — Pasadas las 8:25 horas de este jueves arribaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la 21 Zona Militar, en Morelia, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, para evaluar los primeros avances de la estrategia de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la Operación Paricutín.

Acompañados de mandos militares y del jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los titulares de la SSPC y Defensa presentaron a ocho alcaldes michoacanos y a legisladorers locales el Plan Paricutín, con el que se combatirá la violencia e inseguridad que tiene en caos a la entidad.

Reunión en Morelia para evaluar avances del Plan de Paz para Michoacán (Especial)

García Harfuch y Trevilla destacaron que la estrategia del Plan Paricutín contempla el despliegue de más de 10,000 efectivos de seguridad pública, cinco helicópteros, 18 drones y más de mil vehículos militares, que centrarán sus operaciones en hacer frente a células de 12 grupos del crimen organizado que operan en Michoacán y que están plenamente identificados.

En esta reunión estuvieron presentes los presidentes municipales de Morelia, Huetamo, Yurécuaro, Sahuayo, Álvaro Obregón, José Sixtos Verduzco, Múgica y Ario, así como coordinadores de fuerzas políticas locales de Morena, PT, PVEM, PAN, PRI, PRD y MC, quienes expresaron su respaldo a la estrategia integral.

Posterior a la reunión con autoridades municipales, legisladores y alcaldes, García Harfuch y Ricardo Trevilla viajan a Uruapan, donde se reunirán con la presidenta municipal sustituta, Grecia Quiroz y miembros de su gabinete, para abordar la estrategia de seguridad para este municipio.

