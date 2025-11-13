Grecia Quiroz fue amenazada horas antes de asumir como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan La edil y esposa de Carlos Manzo, asesinado, recibió a Omar García Harfuch (Fotógrafo Especial)

Grecia Quiroz llegó a la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y ahora confirmó que, en vísperas de asumir el cargo, recibió amenazas dirigidas a frenar su llegada al gobierno.

La revelación la hizo durante una conferencia de prensa, donde expuso que el clima político en Michoacán continúa tensándose a la par de una ciudadanía agotada por la inseguridad.

¿Cómo fue la amenaza contra Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo?

Según explicó la alcaldesa de Uruapan, la advertencia llegó horas antes de su toma de posesión, en un momento en el que el municipio se encontraba conmocionado por el homicidio de Manzo. A su juicio, el mensaje buscaba alterar la estabilidad del nuevo gobierno municipal justo en su nacimiento.

Tras la amenaza, la alcaldesa aceptó que su equipo de protección fuera ampliado. No fue una decisión sencilla. Reconoció que el nuevo esquema de seguridad altera su rutina y rompe con el modelo de cercanía que caracterizaba a la administración de Manzo. Aun así, afirmó que la medida responde a una razón mayor que se traduce en garantizar su seguridad para no dejar a sus hijos en la orfandad.

En sus apariciones públicas recientes, Quiroz habló del momento que atraviesa desde el asesinato de su esposo. Ha descrito días cargados de indignación y un sentimiento de duelo compartido con una comunidad que, según dijo, se siente abandonada por las instituciones. Aseguró que no dejará de exigir justicia y que ha insistido en ese punto ante autoridades federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz y Omar García Harfuch en Uruapan

Durante la visita del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, a Michoacán, la alcaldesa llevó la inconformidad de los habitantes de Uruapan a la mesa de diálogo. Le expresó que el nuevo plan de seguridad presentado por la federación genera dudas en la población, que percibe promesas sin resultados inmediatos.

Pidió a las autoridades que actúen en zonas serranas donde operan grupos criminales y recordó que la ciudadanía requiere algo más que recorridos oficiales. Afirmó que la gente quiere recuperar la posibilidad de trabajar sin miedo, algo que, desde su perspectiva, todavía no se consigue.

El encuentro con Harfuch también dejó claro que sigue a la espera de avances de la Fiscalía respecto al homicidio de Manzo. Insistió en que el caso no debe quedar relegado y que su exigencia de justicia incluye a todas las víctimas de la violencia en la región.

En su primer mensaje como alcaldesa, Quiroz subrayó que quiere continuar el proyecto de su esposo para enfrentar la inseguridad y reconstruir la confianza en las instituciones locales. Aun así, reconoció que la desconfianza ciudadana es profunda y que el hartazgo social es hoy una realidad palpable.