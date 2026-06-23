Constancia de No Derechohabiencia del IMSS ¿Qué es, cómo y dónde se solicita?

La constancia de no derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento que certifica que una persona no cuenta con derecho a los servicios del IMSS, al momento de su emisión.

Esta gestión se puede realizar desde casa y cuenta con medidas de seguridad como un código QR y un sello digital que garantiza su autenticidad y es completamente gratuito.

¿Cómo se puede tramitar el comprobante de No Derechohabiencia del IMSS?

A través de sus canales oficiales el IMSS informa que el proceso para la obtención de este comprobante se puede realizar a través de su portal oficial en cualquier momento.

¿Qué documentos necesito para realizar el trámite?

Para iniciar el proceso deberás tener acceso a una computadora, celular o cualquier dispositivo con conexión a internet, así como contar con:

CURP

Correo electrónico personal al que tengas acceso

¿Cómo descargar el certificado de No Derechohabiencia del IMSS?

La constancia tiene una vigencia de un día a partir de su emisión, solo tienes que ingresar al sitio oficial de IMSS y dirigirte al apartado:

Constancia de no derechohabiencia

Dar clic en “tramitar constancia”

Ingresar CURP

Ingresa un correo electrónico

Al terminar este proceso, recibirás directamente en el correo electrónico proporcionado, el documento que muestra que no eres derechohabiente del IMSS.

Al momento de corroborar los datos de tu documento, podrás obtener dos respuestas:

Vigente

Que informa que el CURP ingresado tiene relación con un Número de Seguridad Social que está activo.

Sin derecho a servicio médico

Lo que significa que la persona no puede acceder a los servicios sanitarios del IMSS. Esto sucede cuando el beneficiario nunca inició su registro en la institución o por no estar vigente al momento de solicitarlo.

La constancia de no derechohabiencia es un documento que pueden solicitar a cualquier persona al momento de hacer alguna solicitud para la obtención de apoyos sociales o inscripciones escolares.