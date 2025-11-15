Guadalajara se pone mundialista

Vero Delgadillo y ex mundialistas como Oswaldo Sanchez, Ramón Morales, Joel Sánchez, Carlos Salcido, Adolfo el “Bofo” Bautista, Manuel Negrete, Pável Pardo, entre otros, dieron el banderazo de salida a las actividades del Gobierno de Guadalajara previo al Mundial de futbol del próximo año.

Con el lema “Guadalajara es Mundialista”, un partido de leyendas se llevó a cabo en una cancha provisional instalada en pleno corazón de la ciudad, lugar que acogerá el FIFA FAN Festival durante 39 días el próximo año.

Esta área urbana remozada será central en las actividades culturales del próximo año.

La alcaldesa Guadalajra Vero Delgadillo afirmó que el Mundial será una gran oportunidad de proyectar la ciudad hacia el mundo, “eue el Mundial sea un pretexto más para unirnos las tapatíos y los tapatíos, un pretexto para vivir así el espacio público en comunidad. El próximo año, vendrán miles de personas de todo el mundo y se van a encontrar una ciudad maravillosa, de gente increíble porque así somos los tapatíos”.

De igual manera, luego de la finalización del partido, los jugadores firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los espectadores.

El evento contó también con la participación de Ignacio “El Cuate” Calderón, portero titular en el Mundial de México 1970 y quien fue el protagonista principal del spot de campaña “Guadalajara es Mundialista”, junto con Fernando Quirarte, también tapatío y mundialista en México 1986.

Con el objetivo de que el Mundial llegue a todos los rincones de la ciudad y que la alegría de esta fiesta contagie a las y los tapatíos, la campaña y las actividades de “Guadalajara es Mundialista” incluyen la realización de 10 murales urbanos con temática de futbol por toda la ciudad; la celebración del torneo “Listas y listos para el Mundial” en las escuelas de la ciudad; las organización de las “Comunidades Mundialistas” con proyecciones al aire libre, videomapings y talleres artísticos en las 11 comunidades de la ciudad, así como espectáculos de Freestyle y la presencia de futbolitos durante la Vía RecreActiva todos los domingos.

Por tercera ocasión en su historia, la capital de Jalisco será sede del Mundial, ahora con cuatro partidos, incluyendo el día inaugural el 11 de junio y el partido de México que se llevará a cabo el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.