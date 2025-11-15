En una sola voz, la Generación Z se hizo escuchar en 40 ciudades de 24 estados

Marcha Generación Z (Iván Guevara Ramírez)

Un movimiento masivo se vivió este 15 de noviembre en todo el país, donde jóvenes de la Generación Z en 40 ciudades de 24 estados del país formaron una unidad en para manifestarse contra la violencia que azota al país.

En Michoacán y otros estados piden justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Cientos de pobladores de dieron cita en diferentes municipios de Michoacán (Morelia, Uruapan y Zamora) pedir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Entre pancartas, banderas de One Piece y gritos, Jóvenes y familias exigen un alto a la violencia en la entidad.

Por su parte, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz indicó que se deslinda totalmente del movimiento.

Asimismo, en Morelia, dos jóvenes fueron detenidos y tres reporteros resultaron heridos por la Guardia Civil, ellos habrían confundido a un grupo de reporteros que documentaban las detenciones con manifestantes.

Marcha Generación Z en Uruapan (x)

En Yucatán, un contingente marchó desde el Monumento a la Patria con dirección al Palacio de Gobierno. Entre pancartas y banderas, jóvenes pidieron mayor seguridad, así como justicia por el asesinato de Manzo.

Además recriminaron la omisión gubernamental sobre el tema de inseguridad, indicando que se debe reforzar la vigilancia y el combate a esta.

Asimismo, vestidos de blanco y con sombreros en honor al edil de Uruapan, cuatro contingentes bajo el nombre “Marcha de Generación Z México en Mérida” arribaron a la Plaza Grande donde jóvenes izaron la bandera de los Sombrero de Paja en el Monumento a la Patria.

Manifestante Izando la bandera en el Monumento a la Patria, Mérida (@Trafico_Puebla/x)

Cuernavaca reunió alrededor de mil personas (jóvenes, familias y colectivos de madres buscadoras)quienes participaron en la marcha que partió a las 11:00 en las inmediaciones de la iglesia El Calvario y avanzó por el Centro de Cuernavaca con destino a la explanada del Museo Regional de los Pueblos de Morelos.

La mayoría de los manifestantes fueron vestidos de blanco y con sombreros como homenaje a Manzo.

Con un minuto de silencio en honor al edil michoacano, finalizó la marcha.

Generación Z en Cuernavaca (@DiariodeMorelos/x)

Alrededor de 20 mil personas se unieron a la marcha en Guadalajara exigiendo justicia por Carlos Manzo.

Manifestantes de todas las edades se sumaron al movimiento pidiendo al Gobierno Federal resolver la inseguridad que existe en México.

El contingente comenzó la marcha en la glorieta de los niños Héroes con el objetivo de culminar en Casa Jalisco.

Durante el movimiento se realizaron consignas pidiendo el cese de la violencia, así como un homenaje a Manzo con un minuto de silencio.

Posteriormente, entonaron el himno nacional para culminar la marcha.

Manifestación en Jalisco (Samantha Lamas)

Por su parte, los municipios de Córdoba, Orizaba, Xalapa y el puerto de Veracruz, se conglomeraron pobladores tanto de le Generación Z como de otras edades, para exigir seguridad, justicia y un alto a la corrupción.

Con canticos de “Fuera Rocío Nahle”, diversos contingentes se manifestaron por el estado, estos incluían a la Generación Z, adultos mayores e integrantes del sector salud que buscaron exhibir la falta de medicamentos en la entidad.

Marcha en Veracruz (@RivalLux/x)

Asimismo, en Tamaulipas, tres municipios (Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros), se unieron al movimiento nacional de la Generación Z con letreros que pedían “Derecho a la salud” “Seguridad y paz” o “Es por ti, Carlos Manzo” marcharon en distintos puntos de estas localidades, exigiendo más seguridad y paz en la entidad.

En Tlaxcala un grupo marchó desde las Escalinatas de los Héroes, hasta el Palacio de Gobierno, con el fin de exigir seguridad al gobierno, condenar la muerte de Manzo y hacer un llamado a la población para unirse a la lucha para buscar justicia, paz y tranquilidad.

Los manifestantes puntualizaron que no pertenecen a ningún partido político.

Tlaxcala (@laredcincoradio/x)

En Acapulco, Guerrero, personas vestidas de blanco se movilizaron por la avenida Costera Miguel Alemán para unirse al movimiento nacional.

Aquí participaron pobladores desplazados por los fenómenos naturales que han azotado a la zona, algunos políticos, comerciantes y familias.

El contingente voceaba “Uruapan, escucha, Acapulco está contigo”, “Carlos, amigo, Acapulco está contigo” y “México en Paz”.

Igualmente, en Nuevo León, ciudadanos se reunieron en la Explanada de los Héroes, Monterrey donde recorrieron alrededor de cinco cuadras y regresaron al punto de inicio.

En Aguascalientes, dos contingentes se juntaron en la Plaza de la Patria exigiendo más seguridad y paz en todo el país.

Asimismo, pedían acabar con el desabasto de medicamentos y los recortes a los rubros de seguridad pública, salud y educación.

La marcha en Toluca (que fue convocada por influencers), exigía el cese a la violencia por homicidios y extorsiones que se vive en la ciudad.

Jóvenes, adultos y simpatizantes partidistas pidieron un freno a la inseguridad, homicidios, desapariciones y otros delitos de alto impacto que afecta a la población del Estado de México.

Movilización en Toluca (Crisanta Espinosa Aguilar)

Oaxaca movilizó a cientos de personas en respuesta a la convocatoria de la Generación Z, buscando frenar la violencia en el país.

El contingente (conformado principalmente por jóvenes con banderas y carteles de One piece) inició en la Fuente de las 8 Regiones, en la colonia Reforma y finalizó en el Palacio de gobierno donde pidieron una audiencia con el gobernador, la cual no fue realizada.

Oaxaca (@ELPINERO/x)

One piece se hizo presente en marchas de Chihuahua, donde la mayoría eran adultos con vestimenta blanca y sombreros.

El primer contingente salió de la glorieta del monumento a Pancho Villa y finalizó en el palacio de gobierno estatal, mientras que en Ciudad Juárez se implementó otra con menos asistentes.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, miles de personas se manifestaron pidiendo justicia por Carlos Manzo, se reunieron en el parque Bicentenario y concluyeron frente a la sede del Congreso La cal, en el centro de la ciudad.

Tres municipios de Sonora (Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón) jóvenes ondearon la bandera de los Sombrero de Paja para pedir seguridad y evitar tragedias históricas como los incendios de la Guardería ABC y la tienda Waldo’s.

Sonora (@InfoSon1/x)

Los municipios de Guanajuato, Celaya e Irapuato, ciudadanos se unieron a la marcha nacional de la Generación Z para exigir justicia, un alto a la violencia y el rechazo colectivo al gobierno.

Además, se exigió más seguridad, el abasto de medicina, apoyos para el campo y para las madres buscadores. No obstante, en Celaya se pidió la salida del alcalde de Morena, Juan Miguel Ramírez.

Mientras tanto en Tabasco, los manifestantes partieron del Museo Villahermosa para terminar en la Plaza de Armas de la capital, esto tras el llamado nacional de los jóvenes.

Tabasco

En Zacatecas, a pesar de la poca participación de jóvenes, la marcha inició en Plaza Bicentenario, hasta llegar a la Plaza de Armas donde se realizó un mitin indicando que el movimiento fue “apartidista y motivado por el hartazgo”.

Durango contó con una movilización juvenil que marcharon pacíficamente para así “dar el ejemplo a los más pequeños que acudieron a la manifestación.

Durango (@heber_noti121ed/x)

Finalmente, en Puebla la marcha termino en violencia ya que al llegar a Casa Aguayo y el cierre del paso por parte de las autoridades, se registraron enfrentamientos entre jóvenes de la Generación Z y policías estatales, así como patrullas vandalizadas.