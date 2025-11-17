¡Nueva marcha de la Generación Z! Anuncian movilizaciones para este 20 de noviembre

Marcha Generación Z Grupos en redes sociales están convocando a una nueva movilización para este miércoles 20 de noviembre.

Luego de realizar su primera movilización este sábado 15 de noviembre, la llamada “Generación Z” en redes sociales llamó a realizar una nueva manifestación esta misma semana. La página oficial del grupo “Generación Z México” informó que la próxima marcha será este miércoles 20 de noviembre en la Ciudad de México. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Generación Z México llama a nueva marcha

En sus redes sociales, este grupo publicó una imagen para convocar a una nueva manifestación para el próximo 20 de noviembre, aniversario oficial de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, una fecha clave y celebrada en la historia de nuestro país. “¡Se repite la marcha! 20 de noviembre CDMX 11 am. México no se rinde. Mexicanos al grito de guerra. Gen Z no se rinde.” Se lee en el mensaje.

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

¿Cuál es la ruta de la nueva marcha de la Generación Z?

Se espera que la ruta de movilización sea igual a la de este sábado, con una concentración en el Ángel de la Independencia con dirección a la Avenida de los Insurgentes para culminar en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce si otras ciudades del país también realizarán sus propias manifestaciones este día, como ocurrió el sábado pasado en puntos como Sinaloa o Michoacán .

¿Cómo fue la marcha de la Generación Z en Ciudad de México?

Miles de personas participaron el sábado 15 de noviembre en la llamada marcha de la “Generación Z” en Ciudad de México, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, para protestar contra la corrupción, la inseguridad y la impunidad. Según autoridades capitalinas, asistieron unas 17 mil personas según estimaciones oficiales.

Aunque la manifestación comenzó de manera pacífica, al llegar al Zócalo un grupo encapuchado identificado como el “bloque negro” derribó vallas metálicas frente a Palacio Nacional y protagonizó enfrentamientos con la policía, lanzando piedras, botellas y “artefactos” improvisados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 100 policías heridos (60 atendidos en el lugar y 40 trasladados a hospitales), así como 20 civiles lesionados. Además, se detuvieron 40 personas, de las cuales 20 enfrentan cargos por agresiones y robos, mientras que otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas