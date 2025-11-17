¿Quién es El Camaleón, líder del CJNG cuya persecución desató bloqueos y disturbios en Michoacán?

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP-Michoacán) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en coordinación con autoridades federales, desplegaron un operativo para capturar a Ángel Chávez Ponce, identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho provocó una serie de bloqueos y disturbios en distintos puntos del estado.

Pero ¿quién es este hombre identificado como objetivo prioritario por las autoridades federales y por qué se desató una respuesta tan violenta por parte de una de las organizaciones delictivas más grandes del país?





¿Quién es El Camaleón, presunto líder del CJNG?

Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, catalogado por la (SSP) de Michoacán y por fuerzas federales como “objetivo prioritario”, es señalado como uno de los mandos medios dentro de la estructura criminal integrada por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ángel “N” es identificado como líder regional del CJNG en la zona lacustre de Michoacán, que comprende Pátzcuaro, Ario de Rosales y municipios aledaños.

También se le señala como presunto responsable del homicidio de Cristal García Hurtado, comisaria de la Guardia Civil en Pátzcuaro, ocurrido el 24 de marzo de 2024.

De igual forma, se le vincula con el asesinato de Hugo Figueroa, sobrino del cantautor Joan Sebastian, perpetrado el 31 de enero de 2019, de acuerdo a información de El Universal, el sujeto también encabeza actividades de secuestro y extorsión contra empresarios aguacateros y ha sido relacionado con el asesinato de cuatro elementos de la Policía Auxiliar de Michoacán, entre otros hechos delictivos.

En 2020, se presumía que formaba parte del brazo armado de La Gente del Cerro, grupo aliado de Los Viagras.

Hasta ahora, se han llevado a cabo múltiples operativos para detener a Ángel “N”, pero el más reciente desencadenó una ola de bloqueos y disturbios en la región. Aunque el despliegue dejó dos civiles muertos, no se ha confirmado la captura de El Camaleón.

¿Qué pasó en el operativo para detener a El Camaleón del CJNG en Michoacán?

El operativo, ejecutado por fuerzas federales y estatales, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es combatir el narcotráfico y la violencia en el estado.

Como resultado del despliegue que tenía como objetivo prioritario a ”El Camaleón" fueron abatidos dos civiles armados que presuntamente formaban parte del CJNG, de acuerdo con información publicada por La Jornada.

La movilización se registró en la comunidad de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, una zona identificada por La Voz de Michoacán como área de influencia de Ángel Chávez Ponce.

Hasta el momento, su detención no ha sido anunciada de manera oficial; sin embargo, el intento de captura generó una reacción violenta en varias regiones del estado.





Bloqueos en Michoacán por operativo contra “El Camaleón”

Durante el operativo del 17 de noviembre de 2025, presuntos integrantes del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en al menos doce municipios de Michoacán.

Entre los puntos afectados se encuentran la carretera Morelia–Quiroga a la altura de El Tigre, el tramo Quiroga–Comanja en Santa Fe de la Laguna y la autopista México–Guadalajara en dirección a Huaniqueo. También se reportaron cierres en la ruta Zamora–La Piedad, en la comunidad de Las Fuentes (Ecuandureo), así como en el camino Jacona–Jiquilpan, en la zona de Tangamandapio.

Las cámaras del C5i Michoacán registraron los eventos desde alrededor de las 11:00 horas, mientras que elementos de la SSP-Michoacán, la Guardia Nacional (GN) y la SEDENA desplegaron operativos para retirar los vehículos incendiados, restablecer la circulación y asegurar las áreas afectadas.