Denunciará PRI a nivel internacional represión de Morena a marcha de generación Z

Granadero lanza un objeto a participantes de la marcha de la generación Z (Iván Guevara Ramírez)

La dirigencia nacional del PRI puso en marcha una estrategia para que a través de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y los 200 partidos que la integran se denuncie a nivel internacional la represión que –dijo—se vive en México y se evidenció tras la marcha de la llamada generación Z.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno informó que se ha establecido comunicación con más de 200 partidos que integran la COPPAL en todo el mundo para denunciar lo que sucede en el país y exhibir lo que califica como el “narcogobierno de Morena”.

“¿De verdad pretenden ocultar a todos los heridos, golpeados, sometidos y detenidos? ¿Creen que con sus gatos, paleros y su maquinaria de propaganda van a cambiar la conversación?”, fustigó

El también senador de la república señaló que el gobierno actual “solo sabe reprimir a quienes se atreven a levantar la voz” y que los manifestantes “fueron brutalmente agredidos por el Estado con granaderos”.

En otro mensaje de X el líder del PRI arremetió fuerte contra el gobierno de Morena e insistió en acusar a Morena de narcogobierno y represor.

“¿Van a seguir haciendo como que aquí no pasó nada? ¡Son un NARCOGOBIERNO! ¡Actúan como un cártel del crimen organizado! ¡Gasearon a niñas y niños! ¡Golpearon a jóvenes y adultos mayores! ¡Violentaron a mujeres! ¡Tienen a jóvenes estudiantes como presos políticos!”, acusó

¡Son unas malditas lacras! Al crimen organizado lo consienten, le reparten abrazos, lo protegen… pero al pueblo lo reciben a madrazos.

¡Son unos cobardes, no tienen la valentía para enfrentar al crimen organizado! ¡Ojalá usaran esa fuerza contra los verdaderos delincuentes que asesinan, extorsionan y aterrorizan a México todos los días!

¡Entiéndanlo de una buena vez! ¡Es contra el crimen organizado contra quien deben actuar con firmeza, con mano dura, metiéndolos a la cárcel! ¡No contra el pueblo de México!, aseveró