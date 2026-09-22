Ser ignorado, una de las violencias más frecuentes entre estudiantes del bachillerato de la UNAM (Pexels/ @Acervo_SREmx)

Sentirse ignorado por compañeros o integrantes de la comunidad escolar es una de las formas de violencia más frecuentes entre estudiantes del bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta de conocimiento sobre los cuidados entre la población estudiantil del bachillerato de la UNAM.

El estudio, realizado en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), encontró que esta experiencia aparece de manera recurrente tanto en mujeres como en hombres, aunque con diferencias importantes según el género.

Ser ignorado, una violencia cotidiana

Entre las estudiantes, 46.79% señaló haber experimentado la sensación de ser ignorada, convirtiéndose en la forma de violencia más reportada, seguida por la humillación (46.47%) y el bullying (42.69%).

En el caso de los hombres, 35.43% manifestó haber vivido esta misma experiencia, aunque por debajo de la humillación (51.84%) y de las agresiones físicas o golpes (31.87%).

El informe subraya que las formas de violencia no se distribuyen de manera idéntica entre mujeres y hombres, por lo que las estrategias para atenderlas no pueden ser homogéneas y deben responder a las distintas experiencias que vive cada grupo.

El cuidado también implica acompañar

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores es que existe un contraste entre las experiencias de violencia y la manera en que el alumnado entiende el cuidado.

Cuando se preguntó a las y los estudiantes ”¿Cómo cuidas?”, la palabra más utilizada fue “acompañamiento”, seguida de “diálogo”, “respeto”, “bienestar”, “empatía”, “afecto”, “atención” y “ayuda”.

Los investigadores destacan que este resultado adquiere relevancia porque contrasta con la alta frecuencia con la que las y los jóvenes reportan sentirse ignorados.

Mientras esa experiencia figura entre los principales problemas cotidianos, el acompañamiento aparece como el elemento que más relacionan con el cuidado y con la posibilidad de generar bienestar.

Un llamado a fortalecer las relaciones dentro de la comunidad

De acuerdo con las conclusiones preliminares, el bachillerato de la UNAM presenta una realidad compleja: conviven redes de apoyo y espacios de cuidado con experiencias de violencia que cambian según el género y el entorno donde se desarrollan las actividades escolares.

Por ello, el proyecto “Por una universidad de cuidados” plantea que el cuidado no depende únicamente de la buena voluntad individual, sino de construir relaciones de acompañamiento, normas y mecanismos institucionales que reduzcan riesgos y fortalezcan el bienestar de la comunidad estudiantil.