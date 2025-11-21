¿Cuál es la Panadería Lisboa que presuntamente hace pan con perritos en México?

Panadería Lisboa, ¿en verdad hacías pan con perritos en México?

Un rumor de terror explotó en redes sociales luego de que las autoridades descubrieron un presunto crematorio clandestino de mascotas en un local con marquesina de “Panadería Lisboa”.

La polémica no se hizo esperar y todos se preguntaban: ¿qué tan real es la acusación? Por lo que aquí te va la historia completa.

¿Qué pasó en la Panadería Lisboa?

Vecinos de la colonia Caracol, en Monterrey, comenzaron a reportar olores terribles y humo nocturno saliendo de un local que, a primera vista, parecía una panadería normal.

Tras una inspección, participaron autoridades de Protección Civil, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y la Secretaría de Medio Ambiente. Cerraron el lugar y lo calificaron como un crematorio irregular de animales.

Según reportes, el negocio operó clandestinamente por al menos tres meses bajo esa fachada.

La Panadería Lisboa se pronunció al respecto

En medio del escándalo, la Panadería Lisboa emitió un comunicado para aclarar que no tiene relación alguna con el local clausurado, asegurando que ya no operaban en ese lugar de la Colonia Caracol desde hace años.

Asimismo, afirman que su única sucursal activa ahora está en el Centro de Monterrey, completamente independiente del sitio clausurado. De igual forma, reiteraron su compromiso con la calidad y la confianza de sus clientes, invitando a todos a contactarlos por sus canales oficiales si hay dudas.

¿Qué pasa si se descubre una panadería ilegal?

Los riesgos de tener un crematorio ilegal son medioambientales, legales y de salud pública:

La quema de animales en hornos no diseñados para ello puede liberar compuestos tóxicos al aire

puede liberar compuestos tóxicos al aire En Nuevo León existe la Norma Ambiental Estatal NAE-SDS-006-AIRE-2021 la cual regula cómo debe operar un crematorio de animales, para evitar daños al medioambiente

la cual regula cómo debe operar un crematorio de animales, para evitar daños al medioambiente Además, en la inspección se detectaron múltiples faltas graves de seguridad: no había extintores, detectores de humo ni señalización de emergencia

El caso de la Panadería Lisboa en Monterrey dejó a la comunidad con dudad, pues lo que parecía un negocio tradicional podría haber sido una fachada para un crematorio ilegal de mascotas. Aunque la panadería asegura no tener nada que ver, las autoridades ya hicieron su parte: clausuraron el local y comenzaron una investigación.