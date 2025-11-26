Fracasa intento de productores por hablar con titular del Bienestar en Senado; mantendrán movilizaciones

Productores y lideres campesinos en el Senado tras fracasar en su intento por acercarse a la secretaria del Bienestar

Ante la falta de respuestas en las negociaciones, lideres productores y campesinos arribaron hasta el salón de sesiones del Senado para plantear sus demandas y tener interlocución con la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien se encontraba compareciendo ante los legisladores

Sin embargo, legisladores del oficialismo retiraron a la secretaria del recinto, en el momento de concluir su participación con lo cual no se les permitió acercarse a la funcionaria federal.

Ello desató la molestia de los lideres productores y campesinos quienes advirtieron que mantendrán los bloqueos en al menos 40 carreteras y aduanas del país, luego de que nuevamente no lograron ser recibidos por autoridades del Ejecutivo.

“Las manifestaciones van a seguir, ustedes deben saber que hay más de 40 puntos carreteros donde tenemos ahorita taponeos, tenemos las aduanas fronterizas y vamos a tener que insistir de cualquier forma”, amagó Baltazar Valdéz, uno de los líderes campesinos

Entrevistados en el Senado, los inconformes acusaron que no tiene interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum por lo cual intentaron buscar la mediación de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel a fin de tener un acercamiento con la mandataria.

“No tenemos la interlocución con la máxima representante del gobierno de este país y lo que buscábamos ahorita con la secretaria del bienestar, sabemos de una amistad, y queríamos llegar de esa manera y tener la certeza de que la presidente está enterada de lo que está pasando en el país”, acusó Horacio Gómez Carranza , del Consejo Estatal de Productores de Maíz, Baja California

“ No hubo manera, no se prestó, no nos dejaron entrar con ella”, lamentó

David Estévez Gamboa, representante de la ANTAC, afirmó que el movimiento es “auténtico” y sin vínculos partidistas.

“Queremos decirle a la presidenta de la República que no somos sus enemigos, nada más queremos que nos atiendan, no estamos haciendo politiquería, ni somos de ningún partido, solamente queremos ser escuchados, porque en la carretera todos los días tenemos problemas de inseguridad y de extorsión y de tantas cosas que vivimos como transportistas”, dijo.

Señaló que algunos manifestantes ya recibieron advertencias de que podrían ser encarcelados por participar en las protestas.

Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo en Baja California, explicó que pese a reuniones previas —como la realizada en Gobernación, donde permanecieron más de 10 horas—, no se alcanzaron acuerdos firmados, condición que exigen para levantar los bloqueos.

“La experiencia nos dice que si nos levantamos sin acuerdos firmados, no pasa nada; el gobierno se vuelve a desentender”, afirmó.

El líder agrícola dijo que sigue existiendo la percepción de que la presidenta Sheinbaum “está siendo engañada” y no está informada de la situación real del campo.

Criticó que durante la última reunión el secretario de Agricultura “no habló, no dijo nada”, pese a ser el responsable de llevar información al Ejecutivo.

Los productores respondieron a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien por la mañana aseguró que algunos sectores del agro operan con privilegios y buscan precios demasiado altos.

“Nosotros no podemos imponer precios porque no tenemos esa posibilidad”, replicó Gómez Carranza.

Explicó que solo buscan precios rentables que les permitan sostener la producción frente a la falta de apoyos, la desaparición de la banca de desarrollo y los efectos de sequías y fenómenos climáticos.

En su intervención, Baltazar Valdés, presidente de Campesinos Unidos en Sinaloa y representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, ejemplificó la falta de rentabilidad:

“A nosotros nos pagan un kilo de trigo en 4 pesos con 60 centavos, y un kilo de tortilla vale entre 35 y 38 pesos. Ahí se ve la gran diferencia”.

El líder agrícola pidió el respaldo de los senadores: “Venimos a pedir apoyo, queremos consensos para que se pronuncien en favor del movimiento, que es un movimiento auténtico de productores agrícolas y de operadores de camión”, mencionó.

Valdés también señaló que México importa actualmente más del 50% del maíz que consume y cerca del 80% de granos y oleaginosas, lo que calificó como resultado directo del abandono institucional.