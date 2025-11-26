Polémica en Miss Universo: estas son las gasolineras de Raúl Rocha que vendían huachicol

Polémica en Miss Universo: Gasolineras de Raúl Rocha vinculadas a la venta de huachicol proveniente de Guatemala. (X: Raúl Rocha)

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por tráfico de combustible y vínculos con el crimen organizado.

El regiomontano se vincula a la distribución de combustible robado proveniente de Guatemala, según informes de Carlos Loret de Mola.

Además, se le imputa la presunta responsabilidad en tráfico de armas, abasteciendo a organizaciones del narcotráfico como el Grupo Sombra en Veracruz y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, según informes de Guillermo Ortega.

Gasolineras de Raúl Rocha vinculadas a la venta de huachicol

Raúl Rocha, Cónsul Honorario de Guatemala en México, también es propietario de Legacy Holding Group, un conglomerado que incluye diversas empresas en sectores como energía, gas, aviación, tecnología, manufactura, entretenimiento y hotelería.

Se presume que la red de tráfico de huachicol encabezada por el dueño de Miss Universo, operaba bajo la fachada de empresas reales y otras ficticias, encargadas de transportar y distribuir el combustible robado.

El producto resultante de la mezcla de combustible con MTBE y nafta, - aditamentos que funcionaban para mejorar la apariencia y calidad del huachicol - terminaba en empresas como Agui-MAR, Fuchela y Palmar Sika, según la investigación de Loret de Mola.

Al momento, la FGR ha identificado dos inmuebles que podrían funcionar como centros de operaciones, ambos ubicados en Queretaro: La Quinta La Chingada y La Espuela, está última, ubicada dentro de Ferropolymers, una empresa dedicada al servicio de descarga ferroviaria.

Vínculos del propietario de Miss Universo con Pemex

Tras los señalamientos recibidos en vísperas de la final de Miss Universo 2025, Rocha negó las acusaciones de influir en el dictamen para favorecer a la tabasqueña Fátima Bosch en el certamen internacional de belleza, sin embargo, aceptó su relación con Pemex.

La relación empresarial de Rocha con Pemex podría vincularse con Bernardo Bosch, padre de la ganadora de Miss Universo 2025, y actual asesor de la Dirección General de la empresa de Exploración y Producción, parte de la plantilla estratégica de Pemex.

Además, Rocha también es propietario de la empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. que tiene contratos con Petróleos Mexicanos, de acuerdo con información de El País.