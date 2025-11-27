La Profeco emité recomendaciones para los consumidores por el Black Friday y el Cyber Monday

Ya que este viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre se llevan a cabo las campañas Black Friday y el Cyber Monday que son retomadas por algunos proveedores y consumidores en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras.

En primer lugar, la procuraduría asegura que estará al pendiente en ambas fechas para garantizar los derechos de las personas consumidoras que compren a proveedores establecidos en el país.

La Profeco exhorta a las y los consumidores a realizar compras en línea responsables, por lo que pone a disposición el Monitoreo de Tiendas Virtuales que permite revisar si los sitios de los proveedores que realizan transacciones a través del comercio digital cuentan con medios de contacto, exhiben su monto total a pagar y si lo hacen en moneda nacional; si informan las características del producto, bien o servicio, y si cuentan con aviso de privacidad.

Antes de comprar es importante verificar que las páginas de internet y tiendas virtuales correspondan a las del vendedor y contener https://, que las características y descripciones de lo que se vaya a adquirir sean claras.

Además, se deben consultar los términos y condiciones de la compra, costos y cargos adicionales, formas de pago, garantía o servicio y políticas de cambio o devolución. También es posible detectar si una oferta realmente lo es si se consulta la herramienta de comparación Quién es quién en los precios. https://qqp.profeco.gob.mx/

Después de comprar, la Profeco recomienda conservar capturas de pantalla y demás registros de la compra que se haya realizado, así como los comprobantes de pago y confirmación del pedido ante cualquier reclamo.