Denuncian a sacerdote de Piedras Negras, Coahuila, por presunto abuso sexual contra menores La Fiscalía General de Coahuila confirma la denuncia formal hacia un sacerdote por presunto abuso sexual, aunque podrían haber más víctimas (Unsplash)

Tras reportes en diferentes medios sobre el presunto abuso sexual hacia una menor por parte de un sacerdote en Piedras Negras, Coahuila, el Ministerio Público confirma la existencia de la denuncia formal.

Durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, diferentes medios locales publicaron el caso de una menor que habría sido abusada por un sacerdote en el 2007 cuando tenía 13 años.

Ante esto, Francisco Rodríguez Carranco, coordinador del Ministerio Público de Coahuila, confirmó la existencia de la denuncia formal, aunque no quiso revelar detalles sobre la misma, pues aseguró que continúan las investigaciones.

“Sí, efectivamente se recibió una denuncia por abuso sexual por el agravio a una menor de edad. Por la gravedad y más que nada por la víctima, no se le da más información, ya que en los hechos esta persona era una menor de edad. (...) Así es, ya se están integrando la carpeta de investigación por el delito ya mencionado”.

Cuando se le cuestionó sobre posibles nuevas denuncias, aseguró que hasta el momento solo existe una hacia el sacerdote.

“Hasta ahorita no tenemos más personas como víctimas; sin embargo, en caso de que pudiese haber más, se levantará también el proceso debido”.

Diócesis de Piedras Negras responde sobre la denuncia a un sacerdote por presunto abuso sexual

Por su parte, la Diócesis de Piedras Negras lanzó un comunicado respecto a los hechos, ya que el sacerdote en ese entonces formaba parte de esta diócesis. El documento se encuentra firmado por el padre Cosme Alexis Cuesta Espinoza.

En el mensaje, la Diócesis de Piedras Negras confirma que recibieron la denuncia por presuntos abusos sexuales contra menores ocurridos hace 18 años por el sacerdote que formaba parte en ese entonces de la diócesis.

“Desde que se tuvo conocimiento de esta denuncia, en mayo del presente año, se activaron de inmediato los protocolos diocesanos indicados por la Santa Sede, se notificó a las autoridades civiles competentes y se ha brindado acompañamiento a las denunciantes.”

Asimismo, corroboran la identidad del acusado como Luis Efraín “N”, mencionando que ha recibido las medidas cautelares correspondientes por parte de su actual obispo, Mons. Jaime Tamayo, de la Diócesis de Laredo, Texas, a quien se notificó inmediatamente después de recibida la denuncia.

“Reforzamos nuestro compromiso de fortalecer los protocolos de protección de menores en todos los espacios e instalaciones eclesiales, para evitar que hechos tan dolorosos e inaceptables puedan repetirse y para garantizar un entorno seguro para menores y personas vulnerables.”

Finalmente, reiteran que se mantienen abiertos para recibir cualquier denuncia, invitando a la gente a hacerlo, asegurando que el proceso será respetuoso y confidencial; por último, piden oración por las víctimas.