Hijo del “Chapo” se declara culpable: ¿cuántos años podría pasar tras las rejas? Joaquín Guzmán López “El Güero” se declaró culpable este lunes, conoce lo que podría significar para su sentencia (Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Durante la tarde de este lunes 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero”, hijo del “Chapo”, se declaró culpable en delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.

La audiencia se llevó a cabo en Chicago, Illinois, donde el penúltimo hijo de El Chapo aceptó las acusaciones por narcotráfico y crimen organizado.

A su vez, también admitió ser partícipe y responsable del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, cuando supuestamente Joaquín Guzmán López habría engañado a “El Mayo” Zambada para subirlo en una avioneta y llevarlo a Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos.

Estas declaraciones fueron hechas a pesar de que inicialmente había afirmado inocencia de su parte. Tras estas declaraciones, es inevitable preguntarse cuál será su pena después de estos acontecimientos.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Joaquín Guzmán López “El Güero”, hijo del “Chapo”, tras sus declaraciones?

De acuerdo con diferentes reportes, Joaquín Guzmán López “El Güero” podría reducir su condena después de declararse culpable por los cargos de narcotráfico y crimen organizado.

En Estados Unidos, la condena mínima por estos delitos es de diez años, mientras que la máxima es de cadena perpetua. Mientras que Joaquín Guzmán López “El Güero” podría llegar a pasar en prisión únicamente 10 años por haberse declarado culpable y cooperar con las autoridades.

Asimismo, estos mismos reportes afirman que serían 10 años por cada delito, aunque de acuerdo con la ley estadounidense, estos delitos pueden ser enfrentados simultáneamente, siendo así que podría permanecer solo una década en la cárcel.

¿Quién es Joaquín Guzmán López “El Güero”?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Joaquín Guzmán López “El Güero” es uno de los líderes, junto a sus hermanos, de Los Chapitos, una facción perteneciente al Cartel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también declara que los laboratorios controlados por Los Chapitos son responsables de introducir fentanilo en pastillas falsificadas fabricadas por el Cártel de Sinaloa y traficadas a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López sería el encargado de gestionar diferentes aspectos de la facción, como los super laboratorios y el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Fue acusado por primera vez de cargos federales de tráfico de drogas en 2018 por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS) del Departamento de Justicia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, y por otros cargos en Illinois, donde hoy se declaró culpable de dos.