Llega México a negociaciones del T-MEC con “desolador panorama laboral”: Observatorio laboral

Complicado panorama laboral en México Foto: La Crónica

La siguiente etapa de la revisión del T-MEC, será en septiembre próximo y México se presenta a esa ronda con sus pares de Estados Unidos y Canadá con graves déficits en su sistema laboral que vulneran los derechos fundamentales del trabajo digno.

De 82.3 millones de personas en condición y edad de trabajar, al menos 57 millones carecen de trabajo digno: 21.7 millones están excluidas y 35.9 millones que sí tienen trabajo carecen de seguro social.

“se confirma un desolador panorama laboral con carencias y déficits graves que permanecen sin cambio después de 30 años de mantener libre comercio en América del Norte”, advierte el Reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Tras la reunión de la semana pasada,, los representantes de México y Estados Unidos acordaron realizar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de continuar la revisión conjunta del Tratado comercial en el que también participa Canadá.

Em el marco de estas negociaciones, el Reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advierte que es urgente, indispensable y viable, tomar medidas para garantizar el derecho al trabajo digno para la mayoría de la población.

Alerta que estas cifras confirman un desolador panorama laboral con carencias y déficits graves que permanecen sin cambio después de 30 años de mantener libre comercio en América del Norte.

Explica que en México hay 21.7 millones de personas en exclusión laboral y otras 6.4 millones en desempleo “completo”, pues incluye a personas desocupadas y también a las disponibles.

Ello— agrega-- arroja una tasa ajustada de desempleo completo cercana al 10% (9.7%) y no alrededor de 2.5% como a veces se dice sin ver los datos completos.

Mujeres y jóvenes tienen mayor proporción de desempleo: 13.6% las mujeres, 15% jóvenes 15-29 años de edad.

Precariedad

En México, 6 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin acceso al seguro social (61%), son 35.9 millones de personas que carecen de este derecho, lo cual representa una de las expresiones más claras de la precariedad laboral y el peso de la informalidad.

De ellas, 32.6 millones tienen trabajos informales.

En materia salarial, la ENOE presenta algunas dificultades pues 19.3 millones (48%) carece de ingreso suficiente para adquirir el equivalente a dos canastas básicas.

Además, casi la mitad, 18.6 millones de personas con empleo trabajan sin contrato estable (48%). Nuevamente, las personas jóvenes están aún más indefensas: 60%.