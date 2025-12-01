Sector Salud firma Acuerdo de Colaboración para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México 

Acuerdo de colaboración en respuesta al VIH El secretario de Salud, David Kershenobich encabezó la firma de un Acuerdo de Colaboración de todo el sector salud, para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, encabezó la firma del Acuerdo de Colaboración entre instituciones del sector que permitirá el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México hacia 2026.

De esta manera se agilizará el acceso entre instituciones del sector a medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP); creará una plataforma digital de registro y seguimiento, así como protocolos para garantizar continuidad en tratamiento.

El funcionario resaltó además, que se implementará una vacunación estratégica contra el virus causante de Mpox, biológico diseñado especialmente para poblaciones con mayor riesgo de adquirir la infección o desarrollar una enfermedad grave.

Será una estrategia de vacunación que se implementará a nivel nacional, escalonada, conforme a evidencia científica y estándares internacionales, precisó.

En el marco del Día Mundial del Sida, el secretario Kershenobich destacó la participación de todas las instituciones públicas del sector, organismos internacionales, sociedad civil y colectivos comunitarios, con el objetivo común de eliminar la fragmentación y garantizar una atención uniforme, continua y universal, en un paso decisivo “para avanzar hacia una república sana, como nos ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum. Una república donde la salud no solo atienda, sino prevenga”, aseguró.

Puntualizó que se establecerá un modelo integral que permitirá el intercambio de servicios entre instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, asegurando que cualquier persona, sin importar su adscripción, pueda acceder de forma oportuna y sin barreras administrativas a medicamentos antirretrovirales, PEP y PrEP.

Asimismo, agradeció a la Ciudad de México, la transferencia de la plataforma digital única para registro, seguimiento clínico y fortalecimiento de la atención. También anunció la implementación de protocolos de transferencia sectorial para garantizar la continuidad del tratamiento por hasta 12 meses cuando una persona cambie de sistema de salud.

A su vez, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció cuatro líneas prioritarias de acción del IMSS en la lucha contra el VIH: ampliar la oferta de PrEP para llegar a todas las unidades de medicina familiar y hospitales rurales; implementar la estrategia PrEP Plus con esquemas de vacunación y prevención combinada; actualizar modelos epidemiológicos para identificar poblaciones clave y fortalecer la capacitación del personal en coordinación con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, Alejandro Svarch Pérez, afirmó que el IMSS Bienestar trabaja en fortalecer el primer nivel de atención para garantizar consejería clara y sin prejuicios, así como ampliar el acceso a pruebas rápidas y diagnósticos oportunos, incluida la profilaxis preexposición (PrEP) en los centros de salud.

Martí Batres, director general del ISSSTE, reiteró el compromiso del organismo con la eliminación del VIH y destacó la prevención como clave para trazar una ruta hacia un futuro libre de este virus. También resaltó el impulso del uso del condón, educación sexual, el diagnóstico oportuno y el seguimiento continuo.

Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, aseguró que en el Día Mundial del Sida se dio la señal clara de que en México el acceso a la atención en salud ya no dependerá de donde pertenezcas, sino de lo que necesitas.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Flora Gasman, destacó que se construye la tercera Clínica Especializada Condesa, reafirmando una visión metropolitana que amplía la cobertura y mejora el acceso a servicios especializados en VIH, entre otras infecciones de transmisión sexual.

El director general del Censida, Juan Luis Mosqueda Gómez, destacó que estas acciones van encaminadas a cumplir con los compromisos globales establecidos por la Organización Mundial de la Salud: que 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, 95% de ellas en tratamiento y 95% alcance una carga viral indetectable.