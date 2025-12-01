México, una de las tres sedes del mundial 2026 La UNICEF, ANCH y el Consejo Ciudadano se unen para proteger a la niñez mexicana y prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil en entornos turísticos, comunitarios y digitales (La Crónica de Hoy)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la UNICEF y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) anunciaron una alianza nacional para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil en entornos turísticos, comunitarios y digitales en todo el país.

“Nuestro compromiso no es sólo institucional, es ético. En cada hotel, en cada estado del país, la infancia debe estar segura”, señaló Jorge Paoli Díaz, Presidente de la ANCH. “Cuando una niña o un niño entra a un hotel, entra a un lugar donde su integridad debe ser protegida sin excepciones.

A menos de 200 días del inicio del Mundial 2026, UNICEF, Paoli Díaz señaló que en compromiso del cuidado de las infancias “no termina con el Mundial; deja capacidad instalada para proteger a la niñez de manera permanente. Más que una medida temporal, estamos construyendo una cultura hotelera de prevención y protección.”

Ello, debido a que diversos estudios académicos internacionales —incluidos análisis de UNICEF coinciden en que los eventos deportivos internacionales tales como la Copa Mundial suelen estar asociados con un aumento en los reportes de violencia familiar y con mayores riesgos de explotación sexual infantil y violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

En este sentido, señaló que “con UNICEF y el Consejo Ciudadano formamos una alianza basada en evidencia, derechos humanos y corresponsabilidad social. Esta colaboración combina alcance territorial, capacidades técnicas y redes de atención para proteger a la niñez en hoteles, comunidades y entornos digitales”.

Frente a este escenario, UNICEF, ANCH y el Consejo Ciudadano unirán sus capacidades para fortalecer entornos seguros y protectores en hoteles, comunidades, plataformas digitales y espacios públicos, poniendo especial atención en la prevención, detección temprana, canalización de casos de riesgo y reportes en la Línea y Chat Nacional vs la Trata en el 800 55 33 000.

El acuerdo contempla acciones conjuntas para prevenir la explotación sexual infantil y violencia contra niños, niñas y mujeres, mediante campañas nacionales, difusión de información clave y fortalecimiento de entornos seguros en hoteles y espacios turísticos.

La ANCH promoverá materiales preventivos y la visibilización de líneas de ayuda, mientras que UNICEF y el Consejo Ciudadano impulsarán campañas y herramientas de reporte accesibles para huéspedes, personal y comunidades.

“En el Consejo Ciudadano antes, durante y después del Mundial 2026 jugamos de defensa a favor de las niñas y adolescentes porque sabemos que la vulnerabilidad de género existe, y en 4 de cada 10 reportes que recibimos de explotación sexual ellas son las principales víctimas”,

Además, se contempla la capacitación del personal hotelero, el acceso de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) a servicios gratuitos de atención y acompañamiento, y la promoción de su participación activa en la identificación y reporte de riesgos. El objetivo es reforzar la protección infantil desde todos los frentes: prevención, detección, atención y corresponsabilidad comunitaria.

“Con la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales a México el año próximo, es altamente probable que aumente el riesgo de explotación sexual infantil y de violencia contra la niñez”, subrayó Luis Fernando Carrera Castro, Representante de UNICEF en México. “Se puede y se debe evitar que la Copa Mundial —la mayor celebración del fútbol en el mundo— se convierta el año próximo en una pesadilla para niñas y niños mexicanos.

A su vez, Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano enfatizó que “con esta colaboración, el Consejo refrenda los esfuerzos sostenidos que ha venido realizando para la prevención de la violencia, la trata de personas, en particular en lo que respecta a la explotación sexual infantil y cualquier otra forma de vulneración hacia los derechos de la niñez y adolescencia.

Para ello, recordó, se cuenta con un equipo de profesionistas especialistas dispuestos a intervenir y ayudar las 24 horas, todos los días del año, a los más de 9 mil niños, niñas y adolescentes que año con año, dijo, les llaman para pedir apoyo.