A 3 meses de elección judicial, ciudadanía pide justicia sin sesgo político: Yasmín Esquivel en la FIL

CDMXELO — La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) recibió también a ministras de la Corte, como Yasmín Esquivel, quien enfatizó que, a tres meses de que juzgadores asumieran diversos cargos tras su elección en las urnas, la ciudadanía demanda resoluciones sin sesgo político, más bien apegados a las leyes y a la Constitución.

Acompañada de Loretta Ortiz, Geovanni Hazael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, la ministra hizo énfasis en rechazar cualquier intención de hacer uso político de la justicia, o utilizarla para llegar a un espacio político.

“Tampoco se puede ni debe inventar figuras que el legislador no estableció: Queremos jueces auténticamente correctos, y esa es la invitación que hago a jueces y magistrados locales y federales”.

Esquivel Moss pidió a los jueces apegarse a la Constitución y revisar cada caso no como un expediente más, sino reconocer que detrás de cada folder está la vida, la seguridad, los bienes y la tranquilidad de las personas.

Resaltó que la ciudadanía espera del Poder Judicial de la Federación es un Estado de Derecho, un país de leyes, seguridad jurídica y paz social; los mexicanos quieren tener credibilidad en los jueces de puertas abiertas, cercanos a la gente, que escuchen y que sean un equilibrio frente a cualquier amenaza a su estabilidad.