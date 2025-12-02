Capturan al “02″, objetivo prioritario en Chihuahua

Detenido Captura del "C2" en Chihuahua. (SSPC)

Fue detenido Roberto “N”, alias “02”, objetivo prioritario y principal generador de violencia en Chihuahua, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

Además, fueron arrestados 10 integrantes de la célula delictiva.

Roberto “N” forma parte de una célula delictiva, es considerado uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en el estado de Chihuahua y es responsable de confrontaciones en Ojinaga, entre grupos antagónicos.

Los agentes realizaban recorridos terrestres en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y controlaron la situación.

Como resultado se detuvo a Roberto “N”, alias de el “02”, además de diez personas más relacionadas con un grupo delictivo que opera en la región, también se aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.