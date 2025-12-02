¿Cuándo vendrá el Papa a México?: Sheinbaum revela que buscará invitar a León XIV

Posible visita del papa León XIV a México La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que está intentando establecer contacto directo con el Papa León XIV para concretar una invitación formal a México, luego de que el pontífice expresara su interés en visitar la Basílica de Guadalupe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su equipo trabaja para concretar una llamada con el Papa León XIV, con el fin de formalizar la invitación para que visite México, aunque aclaró que todavía no se tiene una fecha definida ni claridad sobre si la visita coincidiese con la reinauguración del Estadio Azteca.

Sheinbaum explicó que ya se realizó un primer acercamiento a través del nuncio apostólico y que buscan una reunión para avanzar en los detalles. Recordó que, durante la ceremonia de inicio del pontificado, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, entregó al nuevo Papa una carta donde el Gobierno de México expresó su interés en recibirlo.

¿Quién es el nuevo papa León XIV?

León XIV, nacido en Chicago en 1955, hizo historia al convertirse en el primer Papa originario de Estados Unidos. Fue elegido el 8 de mayo de 2025 como el pontífice número 267 de la Iglesia Católica. Su misa de inauguración se celebró el 18 de mayo.

Formado como Fraile agustino, estudió Matemáticas, Filosofía y Teología, realizó trabajo misionero en Perú y fue prefecto del Dicasterio para los Obispos antes del cónclave. Eligió el nombre León XIV como referencia al legado social de León XIII, una señal de que su pontificado priorizará justicia social, dignidad humana y atención a comunidades marginadas.

¿Cuándo vendrá el papa a México?

Aunque todavía no hay más información que la posible llamada entre el pontífice y Sheinbaum; la presidenta señaló que el propio León XIV ha manifestado públicamente su deseo de venir al país y conocer el país, pero subrayó que aún no existe ninguna confirmación oficial.

De acuerdo con reportes internacionales, el nuevo Papa, ha expresó recientemente que le gustaría viajar a México y conocer el santuario guadalupano, sin embargo, su calendario está comprometido al menos hasta después del Jubileo de 2025, por lo que cualquier visita podría concretarse a partir de 2026.

Por ahora, la única gira internacional que el Vaticano tiene cerrada es un recorrido por Turquía y Líbano programado entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2025.

¿Qué otros papas han visitado México?

Si León XIV realiza el viaje, se convertiría en el cuarto Papa en visitar México. Antes lo hicieron Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Juan Pablo II: (1979, 1990, 1993, 1999 y 2002)

El Papa polaco visitó el país cinco veces y fue el primer pontífice en pisar territorio mexicano. Sus visitas marcaron hitos como la beatificación y posterior canonización de Juan Diego y el impulso al diálogo entre México y el Vaticano tras décadas de tensión.

Benedicto XVI: (2012)

Benedicto XVI estuvo en León, Guanajuato, donde dirigió mensajes centrados en la paz y la preocupación por la violencia. Fue su único viaje a un país hispanohablante de América durante su pontificado.

Francisco: (2016)

El Papa Francisco visitó seis ciudades y dejó mensajes directos sobre corrupción, desigualdad y violencia. En Chiapas pidió perdón a los pueblos indígenas y en Ciudad Juárez envió un fuerte mensaje sobre migración.