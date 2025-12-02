Diputados de Morena evalúan si crean comisión para investigar a exfiscal de Aguascalientes por actividades ilícitas

CDMX — En la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se evalúa q si se debe crear una comisión que investigue los señalamientos de carácter penal contra el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, de quien la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido que se informe a la FGR si hay avances de las pesquisas contra este exfuncionario por sus presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario del partido guinda, manifestó que es urgente la investigación contra Figueroa Ortega, quien enfrenta denuncias penales por presuntos vínculos con la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con el crimen organizado.

Ávila Anaya dijo este martes en entrevista con medios de comunicación que en casos de corrupción no debe haber complicidades de ningún tipo, y se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

“Hay denuncias, y es deseable que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que no exista de ninguna forma complicidades, y que si alguien cometió una conducta ilícita, si alguien tiene una falta administrativa, si alguien cometió un acto de corrupción, pues debe de ser sancionado”, expresó de manera muy puntual.

El legislador también enfatizó que en toda investigación debe prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia, pero es obligación de las autoridades judiciales atender las denuncias que existen hasta el momento contra el exfiscal de Aguascalientes.

El morenista mencionó que existe ya una carpeta de investigación (189/2025), por el presunto desvió más de 478 millones de pesos, que datan supuestamente de entre 2019 y 2025. Hizo énfasis en que se usaron empresas fachada y transferencias trianguladas.

Arturo Ávila dijo que, de acuerdo con denuncias, aunque no precisó de quién o quiénes, señalan a Jesús Figueroa Ortega de presuntos nexos con grupos del crimen organizado como del cártel de Sinaloa y también del de Jalisco Nueva Generación.

“Si los delitos caen en el ámbito de la competencia federal, pues sin duda habría que empujar para que la FGR lo atraiga. Hay que esperar a ver qué determina el Ministerio Público y cuáles son los delitos que se imputan”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si propondría la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso para revisar la operación de la Fiscalía durante la gestión de Figueroa Ortega, Ávila respondió que por ahora no presentará una iniciativa, pero no descarta impulsar dicha medida una vez que cuente con más información.

“No, hasta tener más datos. No tengo información, pero a partir de lo que he estado investigando con motivo de esta denuncia que se presentó, sí voy a pedir más información para saber qué está pasando y si lo amerita, pues evidentemente, sin duda podríamos pedir una comisión. Pero voy a pedir más información”, afirmó.

El legislador por Aguascalientes puntualizó que el pasado 30 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la FGR a que informe los avances sobre la denuncia presentada contra el exfiscal.

Arturo Ávila comentó que esta investigación debe agilizarse porque Jesús Figueroa ostenta la titularidad de la Notaría Pública número 72 de esa entidad, y que también es una pieza den investigación, pues presuntamente desde ahí se han realizado “diversas operaciones de compraventa de predios para uso de actividades ilícitas”.

Una ley por notarías

El diputado morenista señaló que este caso hace necesario impulsar una ley para evitar que las notarías de los estados sean asignadas por concurso, y no por cuotas políticas.

“Yo siempre he estado en contra del otorgamiento de notarías por designación de los gobiernos o de los gobernadores, en cualquier circunstancia, yo creo que tendríamos que ir pensando en iniciativas de ley que permitan que las notarías las ocupen gente que tenga verdaderamente capacidades y que participen en concursos de oposición u otros métodos, en lugar de premiar una designación o un favor político, porque es como si de pronto el favor político, la complicidad política, se pagara con una franquicia que son altamente rentables. La notaría no le da ningún fuero constitucional al exfiscal, por lo que es procedente que las autoridades inicien las indagatorias a la brevedad”, aseveró.