Farmacias del Bienestar: así son los módulos del Gobierno donde entregarán medicamentos gratuitos

Farmacias del Bienestar El Gobierno de México informó que estos módulos estarán operando a partir del día de hoy en el EDOMEX para beneficiarios de Salud casa por casa.

Para continuar fortaleciendo las instituciones de salud pública y evitar los desabastos de medicamentos, el Gobierno de México presentó el día de hoy los módulos de las Farmacias del Bienestar y que ya estarán operando a partir del día de hoy en el Estado de México. En ellas, los beneficiarios podrán recibir sus medicinas gratis, sin trámites y cerca de su hogar. Esto es lo que tienes que saber.

¿Qué son las Farmacias del Bienestar?

En la conferencia de “La Mañanera del Pueblo” la presidenta Sheinbaum y la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informaron que este nuevo programa estará ayudando a todas las personas beneficiarias de Salud casa por casa, que son más de 8 millones de personas en todo el país.

Quienes ya estén inscritos a este programa y quienes continúen inscribiéndose, tendrán acceso a estas Farmacias del Bienestar, que son unos módulos especializados para que puedan recibir sus medicamentos únicamente entregando la receta del sistema de salud pública. En esta primera etapa, se estarán dando prioridad a personas adultas mayores que padecen diabetes e hipertensión, pero se espera que puedan ser atendidos otros padecimientos.

Según informó la Secretaria del Bienestar, las personas recibirán una receta médica con la que podrán llegar a los módulos de las farmacias del bienestar para recibir de forma gratuita sus medicamentos correspondientes.

¿Cuándo y dónde estarán operando las Farmacias del Bienestar?

Durante la presentación, se informó que este programa arranca este martes 2 de diciembre en el Estado de México y continuará ampliándose durante los primeros meses de 2026. El objetivo del gobierno es que la cobertura sea total en las 32 entidades federativas del país para el mes de marzo.

“Tenemos afuera de los centros de salud un módulo como este. Empezamos hoy en el Estado de México. Las personas no van a tener que entrar a la unidad, no van a tener que pedir fica, no van a tener que hacer trámite, cita ni hablarle a nadie. Lo único que tendrán que hacer es acercarse al módulo, presentar su receta y el personal especializado va a tomar las medicinas y las va a entregar.” señaló el subsecretario de salud Eduardo Clark.