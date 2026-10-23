Sheinbaum destaca mínimo histórico en percepción de inseguridad y llama a mantener esfuerzos (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que inició este ejercicio estadístico hace 13 años.

La mandataria explicó que la encuesta se aplica a una muestra representativa de personas en distintas ciudades del país, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para conocer qué tan inseguras se sienten en los lugares donde viven.

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta. Hace 13 años; es decir, la gente se siente más segura, dicho por el Inegi, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años”, señaló.

Sheinbaum reconoció que, aunque la percepción de inseguridad disminuyó, la reducción fue mayor entre los hombres, mientras que las mujeres continúan reportando niveles más elevados de temor.

“En mujeres la percepción es mayor de inseguridad y ahí todavía tenemos que seguir trabajando todos los días”, afirmó, al señalar que este indicador representa un reto pendiente para las autoridades.

La mandataria felicitó al Gabinete de Seguridad y reconoció el trabajo operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

También destacó la participación de la Secretaría de Gobernación en la coordinación de las acciones del programa de Atención a las Causas, al considerar que estas labores contribuyen a la percepción de seguridad entre la población.

Sostuvo que el objetivo es mantener el trabajo coordinado para avanzar en la disminución de los índices delictivos y, con ello, reducir la inseguridad que las personas sienten en las calles de sus ciudades.

Los resultados de la ENSU reflejan la percepción de la población sobre la seguridad en su entorno; este indicador es distinto de las mediciones de incidencia delictiva, que registran los delitos ocurridos o denunciados.