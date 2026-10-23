ONU reconoce iniciativa de México para homologar la investigación y sanción del feminicidio (Margarito Pérez Retana)

El Gobierno de México informó que recibió el reconocimiento de especialistas de las Naciones Unidas por impulsar una revisión integral de la legislación sobre feminicidio, mediante la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que busca homologar los criterios de investigación y las sanciones en todo el país.

La comunicación fue emitida por Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y Graeme Reid, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, ambos especialistas felicitaron al país por promover una reforma con perspectiva de derechos humanos y orientada a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia feminicida.

Entre los aspectos destacados se encuentra la armonización de la tipificación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional, así como el establecimiento de criterios y protocolos de investigación uniformes para las autoridades encargadas de atender estos delitos.

La iniciativa también contempla consolidar los sistemas de información y establecer un registro de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa del feminicidio, con el propósito de visibilizar sus necesidades y fortalecer su protección.

Reconocen protección de mujeres trans

Las personas expertas de la ONU valoraron el enfoque interseccional de la propuesta, que reconoce que las mujeres pueden enfrentar distintas formas de discriminación que incrementan su vulnerabilidad ante la violencia.

En particular, destacaron la inclusión de disposiciones para proteger expresamente a las mujeres trans, así como el establecimiento de una pena agravada cuando la víctima ejerce el trabajo sexual.

Según la comunicación difundida por el Gobierno mexicano, estas medidas cuentan con respaldo en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El reconocimiento internacional se produce en el contexto de los esfuerzos para fortalecer el marco jurídico mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, mediante reglas comunes que contribuyan a reducir las diferencias en la actuación de las autoridades entre entidades federativas.

México mantendrá diálogo con organismos internacionales

El Gobierno federal señaló que continuará el diálogo con el Grupo de Trabajo y el experto independiente para intercambiar puntos de vista sobre la iniciativa legislativa, como parte de su cooperación permanente con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Asimismo, reiteró su compromiso con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, bajo los principios de respeto y cooperación.

La administración federal sostuvo que continuará impulsando el fortalecimiento de las instituciones y del marco legal para garantizar a todas las mujeres, en su diversidad, el derecho a una vida libre de violencia.

La iniciativa busca establecer una respuesta más uniforme frente al feminicidio en México, tanto en la aplicación de la ley como en los procedimientos de investigación y en la atención de las personas afectadas por este delito.