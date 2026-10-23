InnovaFest Guadalajara reúne a emprendedores e inversionistas para impulsar la innovación en México

InnovaFest Guadalajara

Con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico, financiar proyectos innovadores y vincular a inventores mexicanos con inversionistas e industrias, se celebra este viernes en Expo Guadalajara una nueva edición del InnovaFest, iniciativa de la Secretaría de Economía federal que busca convertir la innovación en un motor del crecimiento económico del país.

Bajo el eje “Economía en Transformación: Tecnología, Industria y Nuevos Negocios”, el encuentro centra sus actividades en sectores estratégicos como las fintech, los semiconductores, la salud, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio.

El evento reúne a 800 expositores, 90 inversionistas y fondos de inversión, además de más de 5 mil visitantes provenientes de los sectores público y privado, la academia y otros ámbitos vinculados con el ecosistema de innovación.

En un mensaje videograbado desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la participación de Jalisco como una de las entidades con mayor actividad innovadora del país y señaló que la conexión entre emprendedores, patentes, nuevas ideas y capital de inversión puede contribuir a transformar la economía nacional.

“Lo vamos a hacer cada año y espero cada año también tener más presencia internacional en InnovaFest”, afirmó el funcionario, al subrayar la intención de dar continuidad al encuentro y ampliar su alcance.

La edición de Guadalajara forma parte de una estrategia que previamente tuvo encuentros en Morelos, Nuevo León y Querétaro, con la finalidad de articular el talento nacional con el financiamiento, la industria y las políticas públicas.

La inauguración contó con representantes de los gobiernos federal y estatal, el sector empresarial y las instituciones académicas. Entre ellos estuvieron Cecilia Bañuelos, coordinadora de InnovaFest; Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco; José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

También participaron Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco; Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico estatal, y Karla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara.

Premiarán proyectos con potencial de mercado

Uno de los principales componentes de InnovaFest es el Premio a la Innovación Mexicana, concurso que recibió más de 2 mil 500 postulaciones y que reconocerá proyectos, ideas y soluciones con potencial de impacto económico y social.

En esta edición se entregarán 16 reconocimientos por un monto total de 3.2 millones de pesos, además de premios en especie. A estos incentivos se suman ocho becas ofrecidas por Santander Open Academy para desarrolladores de proyectos destacados.

El programa también contempla una nueva edición de Mentes en Acción, plataforma en la que innovadores presentan sus propuestas ante empresarios e inversionistas para establecer vínculos estratégicos y explorar oportunidades de financiamiento que permitan llevar sus desarrollos al mercado.

La jornada incluirá cinco talleres especializados con valor curricular, impartidos por Stori, Nu, Kueski, Cisco y Oracle, con contenidos orientados al desarrollo de capacidades y conocimientos aplicables a los negocios y la tecnología.

Asimismo, el encuentro contará con la participación de representantes de empresas del sector financiero y tecnológico, entre ellos Romina Benvenuti, directora jurídica de Nu México; Adolfo Babatz, director general de Clip; Francisco Valdivia, vicepresidente sénior y director general de Visa México, y Jaime Reyes Lancaster, vicepresidente de Tecnologías de la Información de Foxconn.

Participación empresarial y continuidad nacional

La Secretaría de Economía cuenta con el respaldo de empresas, cámaras industriales e instituciones para la realización del encuentro. Entre los aliados se encuentran Scotiabank, Clip, Konfío, Cemex, Visa, Nu, Santander, Meta, Spotify, PepsiCo, Bimbo, Danone, Coppel, Kavak, Flex, Jabil, Sanmina y Megacable, además de organizaciones como Concamin, Canieti y la Cámara Minera de México.

La participación de estos actores busca facilitar la vinculación entre quienes desarrollan nuevas tecnologías y las organizaciones que pueden aportar recursos, infraestructura, experiencia o canales de comercialización.

Como parte del cierre institucional, se realizará el pase simbólico de estafeta de Jalisco a Yucatán, entidad que albergará la próxima edición de InnovaFest. La jornada concluirá con un concierto presentado por Spotify, con la participación del artista Raymix.

Con este encuentro, la Secretaría de Economía busca dar continuidad a una plataforma nacional que conecte la investigación, el emprendimiento y la inversión, con la expectativa de que un mayor número de desarrollos mexicanos logre convertirse en productos, servicios y empresas capaces de generar valor económico.