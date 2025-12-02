La nueva “súper policía” de Harfuch: esto es lo que se sabe del grupo UNO y cómo combatirá al crimen organizado

Omar García Harfuch, anuncia nuevo grupo "UNO" |imágenes de archivo| La Secretaría de Seguridad creó un cuerpo de élite dependerá directamente de Inteligencia e Investigación Policial. (Cuartoscuro)

El Gobierno Federal formalizó la creación de un grupo especial dentro de la Secretaría de Seguridad que operará bajo mando directo de la Subsecretaría de Inteligencia, con la tarea de investigar, rastrear y detener a quienes encabezan actos violentos en el país.

La medida, firmada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, fue publicada en el Diario Oficial y busca agilizar operaciones y reforzar las acciones contra la delincuencia organizada.

Grupo “UNO”: nuevo cuerpo de élite para operaciones de alto riesgo

El nuevo equipo, adscrito a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), tendrá facultades para planear operativos para responder eventos que pongan en riesgo a personas, bienes o incluso al medio ambiente y su misión central será ubicar y detener a los principales generadores de violencia en distintas regiones del país.

La dependencia explicó que este movimiento responde a la necesidad de ordenar mejor el trabajo interno y acelerar la atención de casos que son competencia directa de Seguridad federal.

Por ello, el grupo deberá desarrollar protocolos ante incidentes críticos y aplicar medidas de apoyo y protección para funcionarias y funcionarios expuestos a agresiones derivadas de su labor.

¿Cuáles serán las funciones del grupo “UNO”?

De acuerdo con el acuerdo publicado, el nuevo cuerpo élite asumirá las siguientes tareas:

Diseñar y ejecutar operaciones de inteligencia para localizar y capturar objetivos prioritarios.

de inteligencia para localizar y capturar objetivos prioritarios. Coordinar respuestas tácticas frente a riesgos contra personas , propiedades o el entorno.

, propiedades o el entorno. Crear esquemas de protección y reacción para personal gubernamental vulnerable a ataques.

a ataques. Impulsar entrenamientos especializados , en conjunto con instituciones de seguridad, para fortalecer la capacidad operativa.

, en conjunto con instituciones de seguridad, para fortalecer la capacidad operativa. Trabajar con áreas de investigación federales , estatales, municipales e incluso con organismos internacionales.

, estatales, municipales e incluso con organismos internacionales. Atender mandamientos judiciales y ministeriales dentro del ámbito de operaciones estratégicas.

La puesta en marcha del grupo UNO forma parte del impulso de García Harfuch para consolidar unidades altamente especializadas, con énfasis en el uso de tecnología, análisis de inteligencia y colaboración interinstitucional.

El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado frente a estructuras criminales complejas y brindar mayor respaldo a los servidores públicos que trabajan en zonas donde la violencia es recurrente.