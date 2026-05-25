Avance de Huelga en el Monte de Piedad: SCJN a punta a revisar la legalidad del paro laboral

Monte de Piedad Autoridades patronales han solicitado que el máximo tribunal determine si la huelga tiene un carácter legal para saber si continúan o no el paro laboral.

El conflicto en Nacional Monte de Piedad mostró señales de avance la semana pasada cuando el sindicato aceptó, por primera vez desde que inició el conflicto, revisar las propuestas del patronato y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, a casi una semana de esto, ambas partes han vuelto a trabar las negociaciones, lo que apunta a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación próximamente para revisar de nueva cuenta el conflicto.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué ha pasado en las negociaciones?

El pasado 18 de mayo, se reportó que ambas partes comenzaron su acercamiento luego de que el sindicato estuviera en una reunión conciliatoria para llevar a cabo un diálogo, algo a lo que se había negado anteriormente. De esta manera, se pasó una propuesta para que las personas que integran el sindicato lo revisaran y decidieran e forma democrática si levantarían el paro laboral, mismo que está cerca de llegar a los 8 meses de iniciado.

No obstante, las negociaciones volvieron a quedar inconclusas luego de que las autoridades patronales desistieran de asistir a dos reuniones programadas con el STPS en la Ciudad de México, lo que les valió una multa económica y que la situación volviera a quedar trabada.

De acuerdo con Quadratin Puebla, el secretario general del sindicato en la entidad, Alejandro García, el caso será próximamente atraído por la SCJN en un acto inédito en el que el máximo tribunal buscará intervenir para ayudar en la resolución de este conflicto, mientras miles de personas trabajadoras continúan a la expectativa de saber qué ocurrirá en las próximas semanas.

¿Qué decidiría la SCJN y por qué están atrayendo el caso del Monte de Piedad?

Desde hace días, se ha manejado la posibilidad de la intervención de la SCJN en este conflicto, luego de que un Tribunal Colegiado solicitó formalmente el recuso de revisión para determinar si la huelga tienen constitución legal y, posiblemente, entregarle un amparo a las autoridades patronales para declararlo inexistente.

El punto central, sería determinar si la huelga, desde su inicio se ajustó a los lineamientos previstos en el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo donde se establecen los supuestos legales bajo los cuales se declara la inexistencia legal de una huelga, revisando puntos como el propósito, la cantidad de personas trabajadoras requeridas y los requisitos de procedimiento.

Hasta el momento, no se ha hecho oficial que el máximo tribunal del país vaya a ser quien tome la decisión respecto a la legalidad o la ilegalidad de la misma. Sin embargo, esta situación podría marcar un nuevo precedente en cuanto a conflictos laborales en nuestro país.