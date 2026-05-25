No hay problema en que la selección de Irán pernocte en México durante el Mundial de Fútbol 2026: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia de prensa matutina que en el Mundial de Futbol 2026 la selección de Irán puede pernoctar sin problemas en México y viajar a Estados Unidos para cada uno de los tres partidos que tienen programados allá de la primera fase de eliminación. El anuncio se da después de que un representante de la FIFA les haya comunicado que Estados Unidos no quiere que los iraníes se queden en su territorio.

La sede que se está tomando en consideración para la estancia de la selección de Irán es la Ciudad de Tijuana.

“Nosotros no tenemos por que negar la posibilidad de que se queden en México entonces si dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial y Josefina ( Rodríguez) que es la secretaria de turismo en coordinación con la FIFA".

Sheinbaum añadió que si bien desconoce en que aerolínea se van a mover entre ambos países, “no habría” problema con los visados para los futbolistas.

En tanto a la selección de la República Democrática del Congo, el tema de los contagios de Ébola y el partido que el equipo va a tener en Guadalajara, la mandataria enfatizó en que tienen que haber medidas sanitarias que se trabajen con el país de origen. “Si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México”.

En Estados Unidos ya se impuso una restricción de 21 días en la que los futbolistas del Congo no pueden entrar y ante esto la presidenta adelantó que el día de mañana el Secretario de Salud David Kershenobich Stalnikowitz, va a dar a conocer las medidas que se van a implementar en México.

El objetivo es proteger tanto a las y los mexicanos como a los 5 millones de turistas que se prevén que viajen al país para poder disfrutar de alguno de los partidos de fútbol que tendrá lugar en México.