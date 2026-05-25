La actualización en el tratado comercial México- Europa busca una menor dependencia de Estados Unidos

Actualización tratado comercial México-Unión Europea FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

El tratado comercial de México con Europa existe desde el 2000, pero llevaba años en un proceso de actualización, por lo que en 2025 se tomó la decisión de finalmente trabajar en una conclusión del acuerdo de la mano de la Secretaría de Economía. El día 22 de mayo del 2026 se firmó el acuerdo con el que principalmente los productos agrícolas tienen un cero por ciento de arancel para que sea posible que sean exportados más fácilmente.

La intención de los cambios es que México y la Unión Europea pueden depender menos de Estados Unido y también protegerse de los aranceles que ha estado imponiendo el presidente Donald Trump.

Muchos de los productos que se exportan son de grandes productores “y hay oportunidades que les interesa a Europa como por ejemplo el cacao.”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo no es que se concentre en una sola persona la exportación del cacao, lo que se busca es que las comunidades productoras de por ejemplo Tabasco, Chiapas o Veracruz sean directamente quienes se vean beneficiadas. Para lograr eso se está organizando a los productores con la posibilidad de exportación o de aumento en el valor agregado.

Particularmente en Tabasco se está buscando que se duplique la producción de cacao de una manera sustentable y que el esquema de secado de la semilla continué siendo un proceso artesanal para que conserve sus características de calidad.