“Palomea” Jucopo del Senado a los 10 finalistas rumbo a la FGR; se mantiene Ernestina Godoy

Ernestina Godoy se mantiene en la lista de 10 para llegar a la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a esa dependencia la semana pasada (Cuartoscuro)

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero donde la actual encargada de despacho de esa dependencia, Ernestina Godoy se mantiene en la lucha.

Quien salió de esa lista fue el ex Subsecretario de Gobierno de la Secretaria de Gobernación en tiempos de Olga Sánchez, Ricardo Peralta Saucedo, quien también fue el Administrador General de Aduanas de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La lista está integrada por cinco mujeres y cinco hombres:

• Luz María Zarza Delgado

• Maribel Bojorges Beltrán

• Sandra Luz González Mogollón

• Ernestina Godoy Ramos

• Mirna Lucía Grande Hernández

• Luis Manuel Pérez de Acha

• Alfredo Barrera Flores

• Hamlet García Almaguer

• David Borja Padilla

• Miguel Nava Alvarado

La selección de la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del Senado, que requerirá mayoría calificada (dos terceras partes de las y los legisladores presentes) para su aprobación.

Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna.

Esta regresará al Senado, donde el pleno elegirá finalmente a la o el nuevo fiscal general de la República.