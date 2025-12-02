Reforma política- electoral debe obligar a candidaturas indígenas ser hablante de lengua originaria, dice consejera electoral

CDMX — Al participar en el foro “La Pluriculturalidad y la Reforma Político Electoral”, realizado en la Cámara de Diputados, la consejera electoral Rita Bell López Vences se pronunció por proteger las candidaturas indígenas en los distritos electorales y se imponga como requisito ser hablante de una lengua originaria.

López Vences señaló las acciones afirmativas y la paridad son un piso mínimo que deben garantizarse y jamás permitir un retroceso,

“Hay países como Bolivia que ya destinan estos espacios y hay que ir avanzando, porque México va tarde en garantizarlos”, enfatizó la consejera electoral.

La consejera electoral expuso que el INE ha enfrentado las quejas y denuncias por personas que se hacen pasar por indígenas.

“Uno de los grandes problemas que hemos tenido en el INE es por usurpación de pueblos y comunidades indígenas, que la persona que se postula no es indígena. El IMPI ha hecho trabajos importantes que hoy se pueden revisar, y ver si se pueden incorporar a lo que hace el instituto, el INE. El catálogo nacional del IMPI, que no hace mucho que se presentó, de pueblos y comunidades indígenas, que recoge toda la experiencia, de sus sistemas, sus autoridades. Esto es un insumo súper importante. En principio, para los partidos políticos para saber qué personas van a llevar a las candidaturas y bajo qué sistema está el municipio, el distrito electoral donde van a postular, y esto tiene que hacer click con el INE. Y ellos pueden fungir como observadores, y no caer en usurpaciones, y sean ellas y ellos quienes avalen las candidaturas”, dijo Rita Bell.

La funcionaria también comentó que se debe combatir la discriminación de las candidaturas a través de las redes, en las que hubo muchas caricaturas, por ejemplo, del hoy ministro presidente de la Corte.

Propuso también que las multas que cobra el INE a partidos políticos podrían destinarse para el desarrollo de niñas y mujeres indígenas.

En tanto, Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, aseguró que la reforma electoral también es una gran oportunidad para refrendar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas del país.

“Se ha dicho que pueden estar dibujadas en algunas reformas en el Artículo 2 de la Constitución, pero falta mucho todavía para garantizar, profundizar y que quede perfectamente claro el marco normativo electoral en este sentido”, expresó Lobo Román, quien dijo que México es una nación multicultural, multiétnica y sustentada en sus pueblos indígenas que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas y políticas a las nuevas generaciones.

“La democracia requiere que todas las voces sean escuchadas y por eso la pluralidad es sin duda un cimiento que nos identifica como parte integrante de una sociedad. Vamos a coadyuvar desde el Legislativo para que la discusión de la próxima Reforma Electoral sea -como lo ha expresado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum-, una reforma que ponga los intereses del pueblo mexicano en el centro del debate”, enfatizó el presidente el diputado.

Al foro asistió’ también la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho; la magistrada presidenta de Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, la magistrada del Tribunal Electoral de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz, y el magistrado de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Luis Enrique Cordero Aguilar.

Valle Aguilasocho comentó que con la reforma electoral se tendrían las herramientas necesarias para hacer una consulta a las propias comunidades y fortalecer los catálogos que certifican su existencia y autenticidad.

Propuso la creación de mecanismos que permitan el conocimiento y actualización de la existencia de las comunidades y pueblos indígenas.