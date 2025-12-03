Envía Sheinbaum terna de mujeres para la FGR; destaca Ernestina Godoy

Candidatas a la FGR Luz María Zarza Delgado, Ernestina Godoy y Maribel Bojórquez Beltrán fueron la terna finalista dada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna de mujeres candidatas a la Fiscalía General de la República para ocupar por 9 años presumiblemente a partir de este miércoles tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

¿Quiénes son las finalistas de Claudia Sheinbaum para ocupar la FGR?

En primer término destaca Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR y exfiscal de la Ciudad de México, con amplia trayectoria en procuración de justicia y litigio social.

Maribel Bojórquez Beltrán, abogada con trayectoria en materia penal y administrativa, y funcionaria en distintas dependencias federales.

Asimismo, Luz María Zarza Delgado, exconsejera jurídica en el Estado de México y experta en derecho administrativo y constitucional.

📌 Se informa al Pleno del Senado que se recibió de la Titular del Poder Ejecutivo Federal la terna para la elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República. pic.twitter.com/hm36DgPQOt — Senado de México (@senadomexicano) December 3, 2025

Pasadas las 11 horas, las tres aspirantes arribaron al Senado donde comparecerán ante el pleno como parte del proceso legislativo a fin de responder preguntas de todos los grupos parlamentarios.

A las 11:44 horas ingresó al Senado Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR quien fue la más solicitada por los senadores sobre todo de Morena quienes la abrazaban, besaban, se tomaban selfies y en todo momento quería estar a su lado.

¿Cómo elegirán a la nueva titular de la FGR?

Según el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política y el pleno, las tres aspirantes presentarán su exposición en orden alfabético.

Cada una contará con 20 minutos para plantear su visión y propuestas al frente de la FGR.

Posteriormente, deberán responder preguntas de las y los legisladores de los seis grupos parlamentarios.

Para este ejercicio se autorizaron tres rondas, en las que se prevé que los senadores aborden temas sobre autonomía institucional, combate a la impunidad, colaboración con otras instancias de gobierno y mecanismos de control interno.

Una vez concluidas las comparecencias, el Senado procederá a la elección por cédula, un proceso que deberá realizarse durante la sesión de este miércoles.

Para resultar electa, la candidata necesita obtener mayoría calificada, equivalente a las dos terceras partes de las y los senadores presentes.

De alcanzarse ese umbral, la elegida asumirá la titularidad de la Fiscalía General de la República por un periodo de nueve años,