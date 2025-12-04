Aplaza Senado hasta 2026, eventual aprobación de jornada laboral de 40 horas

Jornada laboral de 40 horas se discutirá hasta el 2026 en el Senado (La Crónica de Hoy)

El Senado de la República recibió anoche la iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales pero esta reforma se discutirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, hasta febrero de 2026.

“Será procesado el próximo año, para que entre en vigor el año, el 27 (...) este año sólo recibiremos la iniciativa de ley, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el otro año vamos a hacer una serie de trabajos que va a incluir reuniones, que va a incluir todavía algunos foros”, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina.

El proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la implementación de la jornada laboral de 40 horas, pero de manera gradual y paulatina, comenzando a partir del 2027.

El legislador del oficialismo, negó que la reforma sea un engaño sobre el número de días laborales y la distribución de las horas de trabajo como han señalado los sectores productivos.

“No es ninguna simulación, hay que recordar que lo que se busca son las 40 horas, no el número de días, tenemos que buscar las 40 horas y eso ya está en la iniciativa, es una gradualidad que se va a llevar….”, aseveró

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que dicha propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada.

“Acabamos de recibir en el Senado mexicano una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”, confirmó en sus redes sociales.

La propuesta, que se firmó este miércoles en Palacio Nacional, llega una semana después de que Sheinbaum anunciara la presentación de una reforma para establecer una jornada de 40 horas este año.

Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, aseguró que la propuesta de reforma legal y constitucional busca establecer una jornada laboral de 40 horas semanales en el país.

“Esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas”, dijo.

Baruch Bolaños explicó que el proyecto contempla la implementación de la jornada laboral de 40 horas, pero de manera gradual y paulatina, comenzando a partir del 2027.

Detalló que la reducción no puede darse “de un momento a otro”, sin embargo, dijo que al atender las recomendaciones del convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), podrán avanzar “año con año en una reducción de dos horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en enero del año 2030“.

En cuanto a la aprobación legislativa, que se prevé ocurra durante el 2026, abundó que los meses posteriores fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y trabajadores se organicen, planeen, adapten y consoliden de manera conjunta los procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo.