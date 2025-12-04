EU prueba nuevo armamento contra los narcos… incluidos los de México

Drones militares Estados Unidos ha realizado inversiones para implementar nuevas funciones en sus armas que les ayuden a combatir grupos del crimen organizado que trafiquen drogas a EU.

El combate de Estados Unidos frente a los cárteles y grupos del crimen organizado a nivel internacional continúa evolucionando, mejorando la tecnología de sus armas. En los meses recientes, el gobierno de este país ha estado incursionando en la aplicación de Inteligencia Artificial para enfrentar a quienes ha llamado “narcoterroristas”, incluyendo a grupos armados en México.

¿Cuáles son las nuevas armas de Estados Unidos contra el terrorismo?

De acuerdo con un reportaje del Wall Street Journal publicado este lunes 1 de diciembre, los ataques a “narcolanchas” en aguas internacionales han sido parte de un programa de pruebas de la milicia de los Estados Unidos. El objetivo es implementar nueva tecnología para mejorar la vigilancia y los ataques contra grupos del crimen organizado en diferentes partes del mundo, incluyendo la frontera con México.

Las nuevas funciones para los drones incluyen la posibilidad de que tengan 13 horas de vuelo sobre el mar, envío de video en tiempo real además del uso de la Inteligencia Artificial. Estas herramientas permiten a la milicia estadounidense mayor tiempo de vuelo, reconocimiento de patrones en los posibles objetivos, intercepción de señales telefónicas y desencriptación de mensajes en apps y redes sociales.

También, se menciona que los drones puede viajar más de 1,850 kilómetros de distancia y hacer el trabajo de hasta 10 elementos militares, cubriendo de forma más eficiente las áreas de vigilancia.

Este tipo de armamento y coordinación fue parte de la operación en la que Guardia Nacional de Estados Unidos logró una incautación de más de 27 mil kilos de cocaína en noviembre de este año así como de los múltiples ataques a “narcolanchas” y también en la zona de la frontera con México.

Shield AI y el millonario negocio con el ejército de Estados Unidos

El texto publicado por el WSJ también detalla que la empresa Shield IA ha sido la empresa más beneficiada con los acuerdos para el desarrollo de esta tecnología y su aplicación militar. Se estima que se inviertan 350 millones de dólares más en los próximos años para la fabricación de más drones y software de sistemas de control autónomo para este armamento.