Presenta la Comisión “CFE Calificados”; soporte para consumidores a gran escala

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, presentó CFE Calificados, empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad que ofrece un portafolio de generación diversificado, consultoría especializada, soporte técnico y gestión de energía para el sector empresarial e industrial, es decir, para los consumidores a gran escala de energía en México.

En compañía de la directora de CFE Calificados, María Elena Villarreal Salazar, Calleja Alor destacó que Calificados está avalado por una Comisión que tiene 88 años en el mercado eléctrico, por lo que se encuentra plenamente calificada para ofrecer a los potenciales usuarios una transición ordenada al mercado calificado y la competitividad que ello supone.

A decir de ambas funcionarias, CFE Calificados cuenta con más de 200 contratos con una capacidad contratada que excede los 3,000 MW. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para el último año móvil (septiembre 2024–agosto 2025), su participación en el Mercado Calificado es del 24%. Además, la empresa genera regalías y dividendos para la Comisión Federal de Electricidad, cualidades que le ubican a la vanguardia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde ostenta también la facultad de catalizar la obtención de Certificados de Energías Limpias y Certificados Internacionales Renovables.

Adicionalmente, CFE Calificados ofrece a sus clientes un análisis personalizado para, en cada caso, presentar la mejor oferta de acuerdo con el perfil de consumo eléctrico. Por no mencionar que brinda acompañamiento técnico y regulatorio durante toda la operación como usuario calificado.

Como muestra de su cercana relación con la CFE, Alma Janeth López, Jefa de Departamento de Planeación Comercial de CFE Calificados, resaltó la colaboración con la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI) para ofrecer acompañamiento integral a parques industriales. Traerá consigo una reconfiguración e impulso al sector privado, agregó Miguel Alejandro Muñoz, Jefe de Departamento de Sistemas de Información en la DIPI.

Es importante señalar que tras la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) en marzo de 2025, se confirma la desaparición gradual de los contratos de autoabasto, de ahí que CFE Calificados ofrezca diversos beneficios a las empresas que migren al MEM:

• Seguridad jurídica y regulatoria para la continuidad de sus operaciones.

• Acceso a precios competitivos, mejores a los que actualmente pagan.

• Flexibilidad en las condiciones de contratación.

• Cumplimiento de las obligaciones ambientales.

• Optimización de los consumos de energía conforme a sus procesos productivos.

En este tenor, CFE Calificados brinda experiencia comprobada con grandes consumidores industriales y, naturalmente, cuenta con todo el respaldo de la CFE, sinónimo de solidez financiera y continuidad operativa de largo plazo. Los clientes interesados pueden escribir a contacto@calificados.cfe.mx o a través de su página en Linkedin.