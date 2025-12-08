A pesar de aranceles de México, vehículos chinos ganan terreno a automotrices tradicionales

La automotriz china-británica GWM va ganando terreno en el mercado mexicano y se perfila para dar batalla a marcas estadounidenses (Archivo)

Automotores del gigante asiático — La apuesta de las 20 empresas chinas con sus modelos de autos híbridos o completamente eléctricos avanzan en el mercado mexicano y ganando clientes a empresas de vehículos tradicionales como Nissan, Ford, Hyundai, Chrysler y Renault, entre otras, y para 2026, de acuerdo con proyecciones del Inegi y la AMDA, podrían capturar hasta cerca del 30% del mercado nacional, incluyendo importaciones de otras marcas desde el gigante asiático, pese a la advertencia del Gobierno Federal de imponer aranceles a vehículos de Asia.

Marcas chinas como MG, Chirey, BYD, JAC, Geely, y GWM), entre otras están a la cabeza en la lista de importaciones de vehículos a México y van ganando terreno en la venta de autos en suelo mexicano con sus modelos eléctricos y con sus precios competitivos que suelen estar abajo del nivel de sus competidores de otras naciones.

A pesar de que armadoras chinas también han resultado afectadas por la guerra comercial desatada por la imposición de aranceles de Donald Trump, en México también ya se asoma la sobra de imposición de gravámenes a vehículos de origen asiático, pero de acuerdo con agencias que monitorean el comportamiento de venta de autos en el mercado mexicano, como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA), la presencia de empresas automotrices chinas van al alza y se posicionan como una alternativa de alto volumen frente a sus competidores en México, esto, pese a que algunas de la compañías asiáticas no reportan cifras oficiales sobre sus ventas en el mercado nacional y aunque su participación ha mostrado una ligera baja en el mercado total, debido a la guerra comercial conEU.

IMPULSO

Un reporte de noviembre pasado de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), refiere que la marca china que más destaca en volumen de ventas en México en lo que va del 2025 es MG Motor, de la alianza China-Reino Unido, al posicionarse como la automotriz del gigante asiático número uno y ubicada en el número 10 de ventas generales en México, con una participación de mercado de alrededor del 3.3% a septiembre de 2025, compitiendo directamente en cuota de mercado con marcas tradicionales como Ford, Hyundai. Nissan, Volkswagen, Renault y Chrysler, entre otras.

Marchas chinas han puesto a temblar a sus competidores de EU, Japón y Alemania en territorio mexicano (Archivo)

La misma fuente y el Inegi refieren que en conjunto, las marcas chinas (con reporte oficial y estimado) representan una cuota significativa, pero el total del mercado sigue siendo dominado por empresas como Nissan (18.2%), General Motors (13.2%) y Volkswagen (9.1%) (cifras de YTD –“Year-to-Date” o “lo que va del año”-- hasta octubre de 2025). Además de que un factor que es importante destacar, es que las marcas chinas lideran las importaciones en México. MGM y otras empresas chinas que le siguen los pasos y avanzan en presencia en el mercado mexicano son BYD y Changan, que tienen fuerte presencia por su importante crecimiento con sus modelos de vehículos eléctricos/híbridos.

A pesar del fuerte impulso que están teniendo las automotrices chinas en el país, su participación en unión con las ventas de otras empresas extranjeras alcanzarían una venta superior al millón 600 mil unidades, muy abajo de la meta anual que se persigue y que serían los 2 millones de unidades, señala una estimación de la AMDA.

El registro del mercado automotriz en México presenta dos panoramas distintos en cuanto a sus cifras de mercado, ya que no hay total transparencia en los datos de algunas marcas del gigante asiático y que no se han reportado al Inegi, por lo que las estimaciones no presentan cifras aproximadas.

DOMINIO TRADICIONAL

La migración en la fabricación de autos fuera de México ha dado pauta para el crecimiento de los modelos chinos en México (Archivo)

Reportes de la AMDA y del Inegi coinciden en que las marcas extranjeras tradicionales, principalmente las origen japonés, estadounidense y alemán (con producción en México y para importación), mantienen el dominio en ventas, aunque las marcas chinas avanzan ganando terreno.

* 1 Nissan (Japón) 18.2% 2

* General Motors (EU) 13.2%

* Volkswagen (Alemania) 9.1%

*Toyota (Japón) 8.5%

* KIA (Corea del Sur) 7.5%

* En décimo lugar 10 MG Motor (China/Reino Unido) 3.3%

*Fuente: AMDA/AMIA con cifras del Inegi (Datos de ventas YTD a Octubre de 2025, para marcas que sí reportan).

La principal marca china, MG Motor, se mantiene de manera constante en el Top 10 de ventas en México, superando a marcas con mayor trayectoria en el país. • Ventas de MGM (Acumulado en 2025): A agosto de 2025, MGM había alcanzado aproximadamente 36,000 unidades vendidas hasta octubre, manteniéndose como líder entre las marcas chinas.

PROYECCIÓN DEL MERCADO CHINO

Debido a que muchas marcas chinas clave como BYD, Geely, Chirey y Jetour no reportan sus cifras al INEGI, los analistas y la AMDA ofrecen proyecciones que engloban a todo el mercado: • Estimación total de Ventas chinas, según pronóstico de S&P Global Mobility a noviembre pasado, se estima que el total de las marcas chinas capturará entre 200,000 y 250,000 unidades en el mercado mexicano durante todo el año 2025.

Sobre la participación de autos “Made in China” en el mercado mexicano, se estima que, al incluir los vehículos importados desde China por marcas no chinas (como General Motors o Ford), la participación total de autos del gigante asiático alcanzaría alrededor del 18.7% del mercado.

Aunque los autos chinos han ganado presencia en ventas en México en años recientes, para el cierre del 2025 reportes sugieren una ligera desaceleración en su participación de mercado si solo se consideran las cifras oficiales que reportan al Inegi.

Sin embargo, en términos de volumen total, sigue creciendo a pasos agigantados en el ramo de importación.

En cuanto a la proyección para el 2026, Inegi, AMDA y AMIA ven que si la tendencia de ventas de automotrices chinas se mantiene, podrían capturar hasta cerca del 30% del mercado mexicano, incluyendo importaciones de otras marcas desde China.

Mientras que la venta total de autos en 2026 solo se proyecta con un crecimiento marginal del 0.2%, según reporte de la AMDA, las marcas chinas serían clave para mantener este crecimiento, enfocándose en vehículos eléctricos/híbridos y precios competitivos.

Sin embargo, esta estimación de crecimiento podría verse afectado por el posible incremento de aranceles a autos chinos de hasta el 50% que México analiza imponer, ante la cercanía de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá en el 2026.

