El primer golpe de Ernestina Godoy: así trianguló recursos el priista César Duarte

La Fiscalía General de la República, ahora encabezada por Ernestina Godoy, realizó su primer gran movimiento al detener nuevamente al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado de participar en una red de triangulación de recursos públicos durante su mandato. La aprehensión ocurrió dentro del estado de Chihuahua como parte de una investigación federal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un esquema de desvío operado desde el gobierno estatal

De acuerdo con las indagatorias, Duarte habría utilizado empresas fachada, contratos simulados y transferencias irregulares para desviar fondos del erario estatal hacia cuentas privadas y estructuras financieras vinculadas al PRI. Estos movimientos, según la FGR, formaron parte de un esquema sistemático de corrupción operado entre 2011 y 2014.

Por qué la detención representa un golpe político

La detención también representa un mensaje político: es el primer golpe público de la gestión de Godoy, quien ha prometido reactivar casos de alto perfil que quedaron rezagados o bloqueados durante administraciones anteriores. La operación ocurre además en un contexto donde se revisa el rol de exfuncionarios y operadores partidistas involucrados en desvíos de gran escala.

Las líneas de investigación que siguen abiertas

Entre las líneas de investigación se encuentra la revisión del entramado empresarial que permitió dispersar los recursos desviados. La FGR analiza facturas, contratos simulados y movimientos bancarios que, según las autoridades, muestran la ruta del dinero desde dependencias estatales hasta empresas creadas exclusivamente para justificar las operaciones. También se examinan presuntos beneficiarios adicionales, incluidos intermediarios y posibles operadores políticos.

La nueva orden de aprehensión contra Duarte abre la puerta a un proceso que podría extenderse a otros exfuncionarios de su administración. La Fiscalía adelantó que se realizarán más cateos, solicitudes de información financiera y revisión de cuentas para robustecer las acusaciones y determinar el destino final de los recursos triangulados.