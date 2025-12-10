El IMUM exige justicia y reparación integral en el caso de la estación migratoria de Ciudad Juárez

Caso de la estación Migratoria en Ciudad Juárez TAPACHULA, CHIAPAS, 28MARZO2025- El Centro de Derechos Humanos Fray Matías encendió veladoras y colocó el rostro del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, como protesta para que el Gobierno de México efectúe la reparación de daño de las 40 familias que perdieron un ser querido en la estación Migratoria en Ciudad Juárez en 2023. FOTO: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM (Damián Sánchez Jesús)

En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración, recuerda que el caso de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde hubieron 40 hombres fallecidos a causa de un incendio, sigue abierto tras dos años del suceso.

El Instituto señala que la investigación y los siete procesos penales -correspondientes a once imputados del Instituto Nacional de Migración (INM), la empresa de seguridad privada y las personas migrantes- permanecen en curso.

Consideran que la disculpa ofrecida en septiembre por el ex comisionado de migración, Francisco G.Y., constituye un avance, pero es limitado dentro del cumplimiento parcial de las medidas de reparación ordenadas por el juez para que continúe la suspensión de su proceso penal.

Así que, pide la reiteración de la disculpa pública, continuando pendiente la obligación de garantizar la reparación integral a los 40 migrantes fallecidos y los 27 hombres sobrevivientes, en su calidad de imputado y no a cargo del Estado.

Igualmente, se reitera la exigencia de que las 15 mujeres sobrevivientes obtengan el reconocimiento de su calidad de víctimas, lo cual permitiría su participación plena en los procesos penales y el acceso a medidas de reparación del daño, incluyendo apoyo psicológico, atención médica y compensación económica.

“A más de dos años, no conocemos los avances de la implementación, ni existen indicios de informar al respecto, a pesar de haberse solicitado formalmente por los representantes de las víctimas”, destacó el IMUM.