Devuelve Corte a revisión caso de Juan Vera Carrizal; acusa defensa presiones políticas

La defensa de Vera Carrizales anuncia que acudirán a la CIDH

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, notificó a autoridades de Oaxaca el regreso del expediente de caso de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos para una nueva revisión.

Ello pese que hace menos de dos semanas, la SCJN determinó, por una votación de cinco contra tres, que el asunto debía continuar en instancias judiciales de Oaxaca, acusó la defensa de Vera Carrizales

El abogado defensor del caso, Édgar López García, consideró esta medida como “fuera de los límites legales” y acusó que el proceso se ha manejado con criterios políticos y no jurídicos.

En ese sentido, anunció que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar estas anomalías.

“Haremos la denuncia internacional para dar a conocer cómo se administra la justicia en el país”, aseveró

El litigante recordó que el 14 de agosto de 2024, Vera Carrizal fue absuelto de los cargos. Sin embargo, por un trámite administrativo se canceló su boleta de libertad.

Acusó que la medida fue impulsada desde el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, encabezado entonces por Berenice Ramírez Jiménez.

La defensa aseguró que impugnó la cancelación de la boleta de libertad ante diversas instancias federales, al considerar que esa acción violaba disposiciones constitucionales y procesales.

De acuerdo con López García, el caso permanecía en análisis de un Tribunal Colegiado en Oaxaca, órgano que debía resolver el asunto el pasado 3 de junio de 2025. No obstante, la sesión fue cancelada tras la intervención de la Suprema Corte.

El abogado recordó que el 14 de mayo la SCJN consideró que el expediente no reunía elementos de trascendencia o relevancia constitucional para atraerlo.

Sin embargo, este miércoles fueron notificados de una nueva orden del ministro presidente Hugo Aguilar para remitir nuevamente el expediente y definir si la Corte asumirá o no el caso.

“Primero la Corte dijo que no lo atraería y ahora vuelve a pedir el expediente. Esto rebasa los límites legales”, afirmó.

La defensa también denunció presuntas presiones externas sobre integrantes del Poder Judicial. López García aseguró que existen registros de supuestas intervenciones hacia magistrados encargados del caso y señaló directamente a María Elena Ríos de influir públicamente en el proceso judicial.

Aseveró que Vera Carrizal presenta un estado de salud delicado tras haber sido sometido a cinco cirugías y sufrir dos preinfartos durante su reclusión.