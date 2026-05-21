Tarjeta Beca Rita Cetina en primaria: ¿Qué documentos se necesitan para recogerla?

Beca Rita Cetina para alumnos No olvides llevar todos tus documentos al momento de recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó sobre entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares para estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el país.

El beneficio consta de un pago único de $2,500 pesos anuales por estudiante inscrito en primaria.

¿Cuándo puedo saber si mi hija o hijo ya cuenta con la Beca Rita Cetina?

Ya puedes consultar el estatus de tu tarjeta para Beca Rita Cetina, en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública en su apartado Becas del bienestar.

Es importante que los padres o tutores de las y los beneficiarios tengan presente el número de folio el cual se proporcionó al momento de realizar la solicitud de la beca, acceso a internet y al portal oficial de Becas para el Bienestar.

Al momento de recoger tu tarjeta del Banco Bienestar deberás presentarte el día, hora y lugar asignado por parte de las autoridades del programa y presentar los siguientes documentos.

Documentos que deben presentar padres o tutores:

Identificación oficial (INE, cédula profesional o pasaporte)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses (recibo de luz, agua, gas o teléfono).

Documentación que se deberá presentar del estudiante:

CURP

Acta de nacimiento

A partir de la entrega, deberás esperar el depósito programado y activarla en cualquier cajero automático.

Es importante considerar que la persona registrada como madre, padre o tutor deberá acudir personalmente a recoger la tarjeta.