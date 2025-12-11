Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá pagos este 12 de diciembre?

Los apoyos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre 2025 comenzaron a depositarse del 4 al 18 de diciembre, siguiendo el procedimiento habitual basado en el orden alfabético según la primera letra de la CURP del beneficiario.

No obstante, el viernes 12 de diciembre no habrá depósitos, ya que esa fecha no está incluida en el calendario oficial de dispersión. La pausa no se debe a ningún motivo especial, por lo que las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe no tienen relación con la ausencia de pagos.

Fechas de depósito por letra de CURP:

Letra M: jueves 11 de diciembre de 2025

jueves 11 de diciembre de 2025 Letras N, Ñ, O, P, Q: lunes 15 de diciembre de 2025

lunes 15 de diciembre de 2025 Letra R: martes 16 de diciembre de 2025

martes 16 de diciembre de 2025 Letra S: miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles 17 de diciembre de 2025 Letras T, U, V, W, X, Y, Z: jueves 18 de diciembre de 2025

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información publicada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y por su titular, Julio León.

¿Cómo verificar si ya se recibió el pago de diciembre?

Una vez identificada la fecha asignada, es posible confirmar si el depósito ya está disponible mediante el Buscador de Estatus en Línea o desde la app del Banco del Bienestar.

Para consultar por internet, basta con tener a la mano la CURP (del beneficiario o de sus hijos). El proceso consiste en ingresar al portal oficial del Buscador, escribir la CURP, seleccionar la sección de Bancarización —donde se muestran los detalles de los pagos— y elegir el periodo que se desea revisar.

En esa área aparecerá la información del depósito: método de entrega, estado del pago, fecha y bimestres correspondientes.

También se puede consultar el saldo directamente en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar. Para un seguimiento más práctico, se aconseja usar la aplicación móvil y revisar los movimientos con frecuencia.

En 2026, la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó cómo se realizará la incorporación de estudiantes de primaria el próximo año. El registro se efectuará de manera escalonada: