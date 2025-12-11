Jesús Luján es detenido en México: estos son los crímenes del ginecólogo deportado por EU El “rey del parto inducido” ha sido detenido en México tras tener una orden de aprehensión desde 2024 (@drjlujan)

Jesús Luján, conocido como el “rey del parto inducido”, fue detenido durante la mañana de este jueves 11 de diciembre, después de ser deportado de Estados Unidos. Se espera que sea llevado a la Fiscalía de Ciudad de México para continuar con su proceso judicial.

Jesús Luján es un médico ginecólogo, el cual era principalmente conocido por aplicar el llamado “parto humanizado”, con el que ganó mucha popularidad entre sus pacientes.

Sin embargo, en 2023 fue denunciado por diferentes mujeres quienes afirmaban que supuestamente el doctor había incurrido en violencia obstétrica y negligencia médica.

Desde entonces, fue acusado formalmente por práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Inicialmente, un juez le habría permitido llevar el juicio en libertad a Jesús Luján, pero tras no presentarse a las audiencias por justificación médica, el pasado 23 de diciembre de 2024 se reactivó una orden de aprehensión contra él, debido al incumplimiento de las medidas judiciales impuestas.

Ante esto, el colectivo Con Ovarios (el cual fue el principal denunciante de los hechos cometidos por el doctor) aseguró que Luján habría abandonado México para refugiarse en Estados Unidos.

Es así que el 3 de noviembre de 2025 Immigration and Customs Enforcement (ICE) dieron a conocer que detuvieron a Jesús Estuardo “N”, quien desde entonces se encontraba en el Centro de Detención Otay Mesa (Otay Mesa Detention Center).

Hasta que durante la mañana de este jueves 11 de diciembre, Jesús Luján fue detenido en Tijuana, Baja California, en el puente fronterizo del Chaparral, que conecta a México y Estados Unidos, según datos publicados por El País.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido alguna información al respecto, aunque se espera que después de esta detención Jesús Luján pueda continuar su proceso.

¿Quién es el Doctor Jesús Luján?

Jesús Luján nació en Nogales, Sonora, en 1973. Es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara con Especialidad en Ginecología y Obstetricia por la UNAM en el Hospital de la Mujer del Estado de Sonora.

En 2023, una investigación periodística publicó los testimonios de más de 30 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de suministro de medicamentos sin consentimiento, cirugías innecesarias, retención de expedientes médicos y complicaciones severas en partos y tratamientos de fertilidad.

Ante esto, el doctor Jesús Luján en diciembre de 2024 publicó en sus redes sociales un comunicado donde aseguraba que existían “numerosas irregularidades en el proceso”.